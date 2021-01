F2i Sgr et CrÃ©dit Agricole Assurances concluent un accord pour lâ€™acquisition par le groupe franÃ§ais de 30% dâ€™EF Solare

Crédit Agricole Assurances, premier investisseur institutionnel français dans les énergies renouvelables, associé à CA Vita, sa filiale italienne d’assurance-vie, annonce l’acquisition de 30% du capital d’EF Solare, un des principaux opérateurs de l’énergie photovoltaïque en Europe, auprès de F2i Sgr, le principal fonds d’infrastructure italien, qui conserve les 70% du capital restant via son Troisième Fonds. Historique de ce rapprochement !

Avec des actifs sous gestion dépassant 300 milliards d’euros pour le compte de ses clients, Crédit Agricole Assurances, l’un des principaux investisseurs européens, est déjà partenaire de F2i Sgr dans F2i Aeroporti, holding qui détient des participations dans les aéroports de Malpensa, Linate, Naples, Turin, Bologne et Trieste. Grâce à ce nouvel investissement, Crédit Agricole Assurances et CA Vita renforcent leur stratégie en faveur de la transition énergétique en Europe, et participent à l’ambition du groupe Crédit Agricole de se positionner d’ici 2022 comme leader européen dans les investissements responsables.

Puissance installée d’EF Solare : 955 Mégawatts + 2 GW de projets dans son pipeline

EF Solare a rejoint le portefeuille de F2i Sgr sous la forme d’une joint-venture avec Enel, affichant alors une capacité de 160 mégawatts. Durant les années qui ont suivi, après avoir repris la participation d’Enel, F2i Sgr a poursuivi ses investissements pour accompagner la croissance de la société autant en Italie qu’à l’étranger. Avec l’apport des dernières acquisitions de l’entreprise italienne d’énergie solaire RTR et de l’opérateur espagnol Renovalia, la puissance installée d’EF Solare a atteint 955 Mégawatts pour ses centrales opérationnelles, et près de 2 Gigawatts pour son pipeline de projets en développement, ce qui positionne l’entreprise comme l’un des plus grands opérateurs européens d’énergies photovoltaïques renouvelables.