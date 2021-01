En pÃ©riode de grand froid, GreenYellow apporte sa pierre Ã  lâ€™Ã©difice Ã©nergÃ©tique du pays par l’effacement

GreenYellow, spécialiste des solutions d’efficacité énergétique, des services à l’énergie et de la production solaire photovoltaïque, accélère dans le domaine de l’effacement énergétique. Dans un contexte de tension très forte du réseau électrique français et d’incitation de RTE à réduire la consommation d’électricité ce vendredi 8 janvier dernier, GreenYellow accompagne les grands acteurs de la logistique dans leur effacement énergétique.

Alors que RTE (Réseau de Transport d’Electricité) incite ce vendredi 8 janvier, les Français à réduire leur consommation d’électricité particulièrement de 7 heures à 13 heures en raison du froid, GreenYellow accompagne les grands acteurs de la logistique parmi lesquels Jacky Perrenot, Easydis, Leader Price et Samada, pour mettre en place des programmes d’effacement énergétique.

Soulager le réseau électrique

La consommation des équipements de production de froid industriel est effacée et mise à disposition du réseau de transport d’électricité à des plages horaires stratégiques (particulièrement de 7h à 13h) afin de soulager le réseau et de consommer moins d’énergie.

Il s’agit ainsi pour GreenYellow d’accompagner ces entreprises efficacement dans l’accélération de leur transition écologique en consommant moins, mieux et au meilleur moment pour le réseau électrique. GreenYellow est convaincu de la pertinence de l’effacement énergétique qui permet de réguler au mieux les disparités entre l’offre et la demande d’électricité et de soulager ainsi le réseau électrique lors des pics de consommation qui surviennent principalement lors des vagues de froid.

Effacement énergétique

Cette conviction se traduit en une ambition forte de GreenYellow, qui souhaite développer cette activité en s’appuyant sur son savoir-faire en efficacité énergétique et dans les marchés de l’énergie. GreenYellow compte ainsi générer un tiers du chiffre d’affaires de son activité effacement sur le marché de la logistique. Sa très grande expertise dans le domaine du froid industriel et dans le domaine du développement de solutions de pilotage intelligentes sera un des facteurs déterminants dans son succès et dans la réalisation de ses ambitions. « L’effacement énergétique, un moyen indispensable pour faire face aux défis actuels du réseau électrique français et plus globalement aux défis de la transition énergétique. Cette solution peut être facilement mise en place notamment chez les acteurs de la logistique. C’est pourquoi nous sommes ravis d’accompagner les grands acteurs de ce secteur sur ce sujet, grâce à notre expertise de longue date en matière d’énergie verte et durable», a déclaré Giovanni Lepscky, Responsable de l’activité Effacement chez GreenYellow.