Innovation : Dome Solar rÃ©duit lâ€™impact carbone de ses fixations photovoltaÃ¯ques avec des fiches FDES pour le certifier

La société Dome Solar franchit une nouvelle étape décisive en obtenant quatre Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) pour deux de ses produits phares. Détails !

Cette reconnaissance officielle atteste non seulement de l’engagement de Dome Solar envers une production plus responsable, mais elle renforce également sa position de précurseur dans le secteur des énergies renouvelables. Parmi les produits concernés, on retrouve Hélios B² et Hélios B² LEC conçus pour l’installation de panneaux solaires sur toitures inclinées à couverture sèche (type bac acier avec profil trapézoïdal) et Hélios RC3 et Hélios RC3 LEC spécialement développées pour les ombrières en structure métallique ou en bois.

Quelles certifications et garanties pour les produits ?

Les normes NF EN 15804+A2:2019 et son complément national NF EN 15804+A2/CN:2022 encadrent l’évaluation environnementale des produits de construction. Elles permettent de quantifier et de comparer les impacts environnementaux des matériaux tout au long de leur cycle de vie, selon des indicateurs précis (empreinte carbone, épuisement des ressources, recyclabilité, etc.). La version A2 renforce notamment la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et harmonise les méthodologies avec les normes internationales. Le complément français adapte ces exigences au contexte national (mix énergétique, filières de recyclage) et facilite l’application de la RE2020, en vigueur depuis 2022, qui encadre la construction neuve en France.

Les modules du cycle de vie

La norme décompose le cycle de vie des produits en plusieurs modules que l’on doit analyser, incluant :

A1-A3 : Production du produit (extraction des matières premières, fabrication).

A4-A5 : Transport, installation et mise en œuvre sur site.

B1-B7 : Utilisation, entretien, réparation, remplacement et consommation d’énergie pendant l’utilisation du bâtiment.

C1-C4 : Fin de vie du produit (démolition, recyclage, élimination).

D : Bénéfices et charges au-delà du système, par exemple, la valorisation énergétique ou le recyclage.

Les indicateurs environnementaux

La norme définit un ensemble d’indicateurs que l’on doit calculer et intégrer dans la DEP, incluant l’empreinte carbone, l’acidification, l’épuisement des ressources naturelles, etc. Il y a 17 indicateurs environnementaux obligatoires, dont le calcul repose sur des facteurs environnementaux standardisés.

Les méthodes de calcul spécifiques à la France définies dans le complément national de la norme NF EN 15804+A2/CN ont pour objectif de garantir que les produits respectent les exigences environnementales locales tout en favorisant la transition énergétique et la durabilité dans la construction. Cela inclut la gestion des ressources naturelles, l’énergie utilisée dans les processus de fabrication, la recyclabilité, ainsi que l’intégration des critères réglementaires français (RE2020, recyclabilité des matériaux, etc.). Ces spécifications visent à renforcer l’impact positif des produits de construction tout en optimisant leur performance environnementale sur le territoire français.

Les atouts pour les clients de Dome Solar

1. Réduction de l’impact environnemental

En choisissant des fixations bas carbone certifiées, les clients contribuent à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2. Cela s’inscrit directement dans l’objectif global de transition énergétique, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, en ligne avec les priorités écologiques mondiales.

2. Conformité aux exigences réglementaires

Pour les clients, cette certification offre également la certitude de conformité aux normes environnementales et réglementaires.

3. Valorisation de l’image et engagement écologique

Cette certification est aussi un atout marketing pour les entreprises clientes.

4. Qualité et performance des produits

Les produits certifiés selon cette norme sont soumis à une série de tests rigoureux qui assurent non seulement leur respect des critères environnementaux mais aussi leur qualité et leur performance.

5. Accessibilité à des financements ou subventions

Dans certains cas, des financements publics ou des subventions peuvent être accordés pour des projets utilisant des matériaux ou des systèmes certifiés, comme ceux conformes à la norme NF EN 15804+A2.

6. Réduction des risques liés aux déchets et au recyclage

Enfin, cette certification permet d’assurer que les produits sont conçus avec une approche circularité, c’est-à-dire qu’ils sont plus facilement recyclables ou réutilisables en fin de vie.