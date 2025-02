TRIBUNE/ L’agrivoltaïsme est avant tout une pratique agricole

de Cécile Magherini, Directrice Générale de Sun’Agri

Il y a quelques semaines, le mot agrivoltaïsme faisait son entrée dans le dictionnaire. Un signe fort : cette pratique, encore confidentielle il y a dix ans, s’ancre aujourd’hui dans le paysage agricole et énergétique. Mais une question demeure : comment est-elle réellement perçue par celles et ceux qu’elle concerne en premier lieu ? Pour y répondre, nous avons mené le premier baromètre de la perception de l’agrivoltaïsme en France, auprès des agriculteurs et des citoyens.

Cet instantané est un miroir : il reflète l’appropriation progressive du sujet, les attentes, les doutes, mais aussi une conviction partagée. L’agrivoltaïsme ne peut se résumer à une production d’électricité sur une exploitation agricole. Il est avant tout une pratique agricole, un levier d’adaptation au changement climatique, un moyen concret de protéger nos cultures des excès de chaleur, de gel ou de sécheresse.

Les résultats de ce baromètre nous encouragent à poursuivre cette démarche de pédagogie et de coconstruction. Car l’agrivoltaïsme ne doit pas être imposé, il doit être compris et partagé. Aussi, nous nous engageons aujourd’hui à continuer à en débattre, à en prouver les bénéfices et à en préciser les contours. À nous, collectivement – agriculteurs, citoyens, filière agrivoltaïque – de créer ensemble la définition de l’agrivoltaïsme que nous souhaitons voir dans les années à venir.