Baromètre Sun’Agri – Ipsos “Changement climatique & Agrivoltaïsme, perceptions croisées du monde agricole et des citoyens”

L’objectif de Sun’Agri avec ce Baromètre IPSOS est de faire toute la lumière sur l’agrivoltaïsme, technologie d’avenir encore méconnue, dont les bénéfices sont concrets pour protéger les exploitations d’un climat devenu fou. Détail du baromètre !

« Grâce à nos installations agrivoltaïques intelligentes, il est possible aujourd’hui de sécuriser et améliorer les rendements agricoles, de mieux valoriser la production, et de réduire le besoin en eau » explique Cécile Magherini, Directrice Générale de Sun’Agri, une entreprise à mission. Pour Sun’Agri, l’agrivoltaïsme n’est rien d’autre qu’une nouvelle pratique agricole. Comment est-elle perçue par les agriculteurs ?

Alors que 76% des agriculteurs considèrent le changement climatique comme un défi de taille, l’agrivoltaïsme apparait dans le TOP 3 des solutions de protection

Le dérèglement climatique touche 93% des agriculteurs en France, impactant la qualité et les volumes de leurs récoltes. Dans ce contexte, Sun’Agri dévoile les résultats de son 1er Baromètre réalisé avec l’institut Ipsos auprès de 695 agriculteurs et 1 000 citoyens français. Deux ans après la loi qui l’a fait naitre et en pleine émergence de l’agrivoltaïsme, l’objectif est d’analyser les perceptions du monde agricole et des citoyens, les bénéfices attendus et les craintes autour de ce nouvel outil.

Le dérèglement climatique, un défi de taille pour 76% des agriculteurs et une inquiétude partagée par 88% des Français

En tête des préoccupations des agriculteurs à 75% et sans surprise, la rentabilité de leur exploitation suivie, juste derrière, par les aléas, risques climatiques et problèmes d’accès à l’eau pour 52%. Les contraintes réglementaires préoccupent quant à elles 42% des sondés. Des inquiétudes identifiées dans les mêmes proportions par les citoyens

Aujourd’hui, 93% des agriculteurs subissent de plein fouet le dérèglement du climat. La sécheresse a touché 1 agriculteur sur 2 au cours des trois dernières années, suivie par les tempêtes et vents violents (38%), le gel (28%), la canicule (24%) et la grêle (24%)

Parmi les plus sévèrement touchés, 57% des viticulteurs et 56% des arboriculteurs/maraîchers qui déclarent avoir perdu plus de 30% de leur production. Au global, l’impact de ce climat devenu fou représente une perte moyenne de plus de 20% de la production agricole.

À l’heure où 76% des agriculteurs considèrent que le changement climatique va fortement impacter leur métier dans les années à venir, 1 sur 3 ne possède aucune solution de protection climatique

Le dérèglement du climat, une inquiétude encore plus forte chez le grand public avec 88% de Français (soit près de 9 sur 10) qui le considère comme une menace pour l’agriculture

Pour y faire face, l’idée de protéger ses cultures fait son chemin.

52% des agriculteurs se déclarent prêts à s’équiper de solutions de protection climatique

Sans surprise, il s’agit principalement des viticulteurs à 53% et des arboriculteurs/maraîchers à 58%. Une intention à court terme, dans les 2 à 3 ans, pour 59% d’entre eux

Arboriculteurs et maraîchers sont les pionniers, avec la mise en place de changement de variété ou de cultures (40%) et de solutions d’irrigation (25%). C’est également le cas de 47% des viticulteurs et 51% des exploitants en grandes cultures et élevage

Parmi les enjeux prioritaires, celui de l’eau

En effet, 42% des sondés, considèrent l’accès à l’eau comme un problème qu’il va falloir anticiper dans les prochaines années

L’agrivoltaïsme, technologie prometteuse, envisagée par 44% des agriculteurs

L’agrivoltaïsme apparait en 3 ème position des solutions d’adaptation climatique envisagées, derrière la sélection variétale et l’irrigation mais devant l’agroforesterie, les filets et les abris.

position des solutions d’adaptation climatique envisagées, derrière la sélection variétale et l’irrigation mais devant l’agroforesterie, les filets et les abris. Aujourd’hui, près d’un quart des agriculteurs se déclarent engagés dans un projet agrivoltaïque. Les exploitants déjà lancés dans un projet agrivoltaïque sont les céréaliers et éleveurs à 25%, les arboriculteurs et maraîchers à 21% et les viticulteurs à 14%, alors que ce sont ces derniers qui déclarent être le plus impactés par les aléas climatiques.

Les principaux bénéfices attendus de l’agrivoltaïsme sont le complément de revenus pour l’exploitant (56%), l’amélioration de la production agricole (49%) et l’autoconsommation (43%).

S’il est encore méconnu, l’agrivoltaïsme voit son image progresser : 64% des agriculteurs voient l’agrivoltaïsme comme une opportunité pour la profession