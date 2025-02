Lâ€™ADEME lance son appel Ã  projets de recherche – Ã‰nergie Durable 2025

L’appel à projets Énergie Durable (APRED), édition 2025, de l’ADEME se concentre sur la planification écologique et territoriale, la gouvernance ainsi que l’optimisation et la conception intégrée des systèmes énergétiques et de leurs infrastructures et la réduction des impacts environnementaux associés. Qui, quoi, comment, pourquoi ? Eléments de réponse…

Ce nouvel appel à projets de l’ADEME s’adresse en particulier aux acteurs publics et privés de recherche. Les collectivités, les opérateurs (bailleurs, agence d’urbanisme…), les autorités organisatrices, les pôles et/ou organisations professionnelles, les associations reconnues d’intérêt public ou bureaux d’études, sont également éligibles, à la condition qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet de recherche. Les regroupements de partenaires et/ou collaboration entre acteurs publics et privés sont un élément d’appréciation favorable car ils encouragent l’échange et la diffusion, et permettent la mise en commun de compétences croisées. Ce dispositif est d’ampleur nationale.

Le détail de l’aide

Cette 7ᵉ édition de l’appel à projets Énergie Durable se centre sur la planification écologique et territoriale, sa gouvernance et l’optimisation et la conception intégrée des systèmes énergétiques et de leurs infrastructures et la réduction des impacts environnementaux associés. Elle est structurée en trois axes thématiques complémentaires :

L’axe thématique 1 cible l’optimisation des systèmes énergétiques et la réduction de leurs impacts environnementaux par l’amélioration de briques technologiques et des modalités de conception et de gestion des infrastructures. Il concerne :

la production d’énergie à partir de sources renouvelables ; le stockage de l’énergie et les systèmes multi-EnR ; les systèmes de production d’énergie dans le bâtiment ; l’hydrogène et les piles à combustible ; la décarbonation dans l’industrie. l’amélioration des connaissances sur les incidences du déploiement des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols, l’eau et les paysages, en appui à la planification écologique des systèmes énergétiques ; l’accompagnement de la planification territoriale et l’évaluation de la transition durable des systèmes énergétiques ; la conception et la gestion des réseaux d’énergie ;

L’axe thématique 2 vise la planification territoriale des systèmes énergétiques et de leurs régulations, sa gouvernance et sa conception intégrée. Il porte sur :

L’axe thématique 3 cible la planification systémique multi-échelle et la modélisation de la transition des systèmes énergétiques, aux différentes échelles géographiques.

Aide maximale accordée par l’ADEME plafonnée à 300 000 €.

Les projets attendus pourront couvrir un ou plusieurs axes/sous-axes de l’APR (Appel à projets de recherche) et devront porter en priorité sur des recherches à visée opérationnelle impliquant les acteurs pertinents des sphères économique, académique ou publique, tandis que les projets à caractère essentiellement fondamental seront exclus. Ils privilégieront un ancrage territorial, lorsque cela est pertinent, et rechercheront un effet d’entraînement sur plusieurs territoires. Enfin, les projets devront avoir une durée inférieure à 36 mois. L’aide maximale accordée par l’ADEME pour la réalisation d’un projet est plafonnée à 300 000 €. L’édition 2025 de cet appel à projets fait l’objet d’une seule phase dont la clôture est fixée au mercredi 14 mai à 12h. Vous pouvez d’ores et déjà ouvrir un dossier en ligne, mais la soumission ne sera possible qu’à partir du 28 février. Annonce des projets lauréats fin octobre 2025 au plus tard.

La cellule APRED se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions à l’adresse e-mail : apr.energie@ademe.fr