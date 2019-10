Tribune/ La convergence des vÃ©hicules Ã©lectriques et du photovoltaÃ¯que entraÃ®ne lâ€™accÃ©lÃ©ration du marchÃ©

par Lior Handelsman,VP Marketing & Stratégie Produit et fondateur de SolarEdge

Le marché des véhicules électriques (VE) devrait augmenter au niveau mondial et passer d’un million de VE achetés en 2018 à environ 20 millions en 2030, et ce, grâce à des initiatives comme l’EV30@30 de l’Agence internationale de l’énergie. Elles facilitent la transition mondiale des automobiles à combustibles fossiles traditionnelles aux VE intelligents. Le marché des VE devrait atteindre son point de basculement en matière d’électrification entre 2025 et 2030, ce qui signifie que plus de VE que de véhicules traditionnels seront vendus.

Cette transition aura un impact sur la consommation énergétique à la fois du réseau et des ménages. L’augmentation du besoin de recharge des VE pourrait faire pression sur le réseau à cause d’une demande exponentielle qui atteint une pointe de consommation le soir. Pour les ménages, la recharge des VE pourrait devenir l’une de leurs charges les plus importantes et faire augmenter leur facture d’électricité.

Toutefois, un autre impact est à prendre en compte : l’impact environnemental. Alors que l’objectif du passage aux VE rechargeables est de réduire les émissions de carbone dans le secteur des transports, le chargement d’un VE à partir d’un réseau alimenté au charbon a une empreinte carbone en réalité plus forte que celle des véhicules traditionnels diesel. Selon l’évaluation du cycle de vie des véhicules fournie par l’Agence européenne pour l’environnement, un véhicule diesel émet environ 250 g de CO 2 au kilomètre, tandis qu’une voiture à essence en émet 310 g au kilomètre. Pour réduire l’empreinte carbone des VE, elles doivent être rechargées au moyen d’énergies renouvelables.

Pour atteindre son objectif de limiter les effets du changement climatique, le marché des VE doit trouver une source renouvelable avec laquelle alimenter les VE. Heureusement, le marché photovoltaïque (PV), qui a connu une croissance forte et stable ces 15 dernières années, est désormais suffisamment mature pour répondre à ce besoin. Des baisses significatives du coût des systèmes PV ont été enregistrées et une parité réseau partielle dans le résidentiel a été atteinte dans de nombreux pays européens. Preuve de cette croissance, en 2017, plus de capacité solaire a été connectée au réseau que de centrales au charbon, au gaz et nucléaires combinées.

D’un autre côté, cette pénétration accrue du PV exerce de nouvelles pressions sur le réseau, comme l’intermittence de la production qui lui est inhérente et les pointes de consommation plus importantes en soirée. Si les batteries peuvent permettre une stabilisation du réseau, elles peuvent également être combinées à la recharge des VE intelligents et au solaire pour offrir de nombreux avantages supplémentaires. En intégrant les VE et la technologie PV en une seule solution faisant converger les deux marchés, de nombreux bénéfices peuvent être obtenus.

Ces avantages incluent notamment des coûts réduits pendant toute la durée de vie des produits, encourageant ainsi leur adoption, mais aussi une accélération du marché, une réduction des contraintes sur le réseau grâce à un chargement intelligent, et une source de chargement plus durable limitant les effets sur le changement climatique. Il est également important de mentionner qu’une telle solution offre aux installateurs PV la possibilité de diversifier leur activité et d’augmenter leur prix de vente moyen dans un contexte commercial concurrentiel.

Les marchés du PV et des VE présentant déjà un recoupement de leurs consommateurs d’environ 40 % (selon des recherches internes), il est intéressant de combiner les deux fonctions en un seul produit. L’onduleur EV-charging de SolarEdge, avec son mode Solar Boost, en est un exemple. Ces marchés ne sont pas seulement complémentaires : ils présentent également des similarités technologiques fondamentales. Les groupes motopropulseurs des VE et les systèmes PV de pointe partagent des technologies de base, dont les onduleurs DC/AC, les batteries, les convertisseurs DC/AC, la communication et les logiciels. En partageant et en associant leur technologie, ces deux marchés peuvent bénéficier d’une technologie améliorée, notamment en termes de rendement et de densité de puissance. Cela peut permettre d’accélérer le rythme d’innovation et l’adoption des deux marchés.