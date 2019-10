Lightyear One, la premiÃ¨re voiture solaire longue distance prÃ©sente Ã  Vroom Monaco

Lightyear One, la première voiture commerciale à longue autonomie alimentée à l’énergie solaire, sera présentée lors de la Vroom Conference à Monaco. Lors de l’événement, Lex Hoefsloot (PDG et co-fondateur) et Tessie Hartjes (CMO) présenteront Lightyear One à un groupe choisi de représentants et d’investisseurs.

Lightyear est en mission. L’entreprise veut rendre possible une mobilité propre pour tous, partout dans le monde. Lightyear veut révolutionner le monde de la mobilité. Avec Lightyear One, l’entreprise fait le premier pas vers la réalisation de ses ambitions. Aujourd’hui, Lightyear se développe et passe du prototype à la production. En fin de compte, Lightyear lance cette voiture étonnante sur le marché, non seulement en raison de sa conception, de son design économe mais peut-être encore plus en raison de son impact sur la mobilité propre et de son faible TCO (Total Cost of Ownership) pour l’utilisateur.

Objectif : renforcer l’autonomie

L’objectif principal de Lightyear est de combler les lacunes des voitures électriques. La recherche a montré que l’autonomie et le manque d’options de recharge sont toujours les principales préoccupations des gens lorsqu’ils envisagent les voitures électriques. “Nous résolvons ces problèmes avec ce que nous appelons l’ultra-efficacité. D’une part, cela conduira à une autonomie exceptionnelle de 725 km (WLTP) sur une batterie relativement petite. D’autre part, il peut se charger directement à partir du soleil, car sa consommation d’énergie est beaucoup plus faible, générant jusqu’à 20 000 km d’énergie par an grâce à ses panneaux solaires intégrés. De plus, toutes les options de charge disponibles deviennent plus faciles à utiliser parce que vous obtenez beaucoup plus d’autonomie pour la même quantité d’énergie chargée.

400 km sur une prise 230 V

Ainsi, vous chargez beaucoup plus rapidement à partir de n’importe quelle prise de courant. Vous pouvez charger jusqu’à 400 km par nuit à partir de prises 230 V ordinaires. C’est révolutionnaire pour les trajets en voiture, car vous n’avez pas besoin d’une infrastructure de recharge”, déclare Lex Hoefsloot. “Monaco offre une plateforme idéale pour parler du développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Le Prince Albert de Monaco lui-même joue un rôle important dans ce domaine, avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, dédiée à la promotion du développement durable, à l’innovation technologique, notamment en matière d’énergie propre.”

Une équipe de 150 personnes

Lightyear a pour mission de rendre la mobilité propre accessible à tous, partout dans le monde. La société à croissance rapide a été fondée en 2016 et emploie actuellement plus de 150 personnes. L’équipe est composée d’un mélange de jeunes talents et d’expériences de l’industrie automobile, y compris d’anciens employés de Tesla et de Ferrari. En moins de 2 ans, l’entreprise a mobilisé plus de 20 millions d’euros de fonds par le biais de réservations, d’investissements et de subventions. À l’été 2019, Lightyear a dévoilé son premier prototype: Lightyear One. Lightyear a récemment reçu la subvention Horizon 2020 de la Commission européenne au titre de la convention de subvention n° 848620.