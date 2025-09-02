TRIBUNE / Inapplicable et incomplet : lâ€™arrÃªtÃ© sur la TVA dans la filiÃ¨re solaire est un contresens dangereux

Par Clara Trevisiol, prÃ©sidente dâ€™AuRA Digital Solaire,Â association de rÃ©fÃ©rence de la filiÃ¨re solaire

Un projet dâ€™arrÃªtÃ© a Ã©tÃ© transmis Ã la filiÃ¨re solaire pour prÃ©ciser les conditions dâ€™application de la TVA Ã 5,5% pour les installations de 0 Ã 9kw concernant les particuliers. Cet arrÃªtÃ© nâ€™est pas satisfaisant : il est urgent dâ€™agir avant son passage en Conseil SupÃ©rieur de lâ€™Ã©nergie le 4 septembre.

Lors de lâ€™adoption de la loi de finance, la filiÃ¨re solaire sâ€™est rÃ©jouie de lâ€™intÃ©gration de cette disposition avec trois critÃ¨res dont Â«Â la consommation d’Ã©lectricitÃ© sur le lieu de productionÂ Â» qui aurait permis de renforcer lâ€™autoconsommation chez les particuliers. Force est de constater que le gouvernement neutralise cet Ã©lan et sâ€™Ã©loigne de lâ€™esprit de la loi. A ce stade, seul le critÃ¨re de performance environnementale y figure afin de protÃ©ger les panneaux franÃ§ais. Bien que ledit critÃ¨re rÃ©ponde Ã une partie des dolÃ©ances de la filiÃ¨re, elle demeure inapplicable en lâ€™Ã©tat. TrÃ¨s peu dâ€™industriels franÃ§ais ou europÃ©ens peuvent respecter cette exigence et beaucoup sont en incapacitÃ© de pouvoir rÃ©pondre Ã la masse de besoin de la filiÃ¨re. In fine, les FranÃ§ais sont les grands perdants.

Lâ€™histoire devient plus triste lorsque nous savons que lâ€™objectif premier Ã©tait Â«Â dâ€™offrir Ã nos concitoyens une rÃ©silience face aux variations des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©Â Â», comme se targuait notre Ministre de lâ€™Ã©nergie. Or, aucune mention du pilotage ou du stockage est prÃ©sente dans ce projet dâ€™arrÃªtÃ©. Les FranÃ§ais peuvent-ils se passer de ces outils pour lutter contre la variation de prixÂ ? Le rÃ©seau Ã©lectrique peut-il sâ€™en passer quand nous connaissons la problÃ©matique des heures Ã prix nÃ©gatifÂ ?

De maniÃ¨re pratique, le pilotage permet dâ€™orienter la consommation de certains appareils (ballon dâ€™eau chaude, lave-linge, etc.) vers les moments oÃ¹ les panneaux produisent le plus. Cela augmente la part dâ€™Ã©nergie solaire utilisÃ©e directement sur place, rÃ©duisant la dÃ©pendance au rÃ©seau et la facture dâ€™Ã©lectricitÃ©. Ã€ plus long terme, si le foyer est Ã©quipÃ© de solutions de pilotage et Ã©ventuellement de stockage, il peut participer Ã des dispositifs de flexibilitÃ© (effacement, dÃ©lestage), ce qui apporte de la valeur au rÃ©seau Ã©lectrique. Selon les rapports du RÃ©seau de Transport dâ€™Ã©lectricitÃ©, le dÃ©veloppement de ces flexibilitÃ©s de consommation des logements est indispensable pour garantir la stabilitÃ© du rÃ©seau, baisser le coÃ»t de lâ€™Ã©lectricitÃ© et atteindre nos objectifs de dÃ©carbonation.

Le sens de lâ€™histoire est la dÃ©carbonation, nous observons que les politiques publiques vont dans ce sens : le dispositif de soutien S21 a permis le dÃ©veloppement de lâ€™autoconsommation chez les particuliers. Mais Ã date, seulement 500 000 foyers franÃ§ais sont Ã©quipÃ©s dâ€™une installation photovoltaÃ¯que en autoconsommation alors que les objectifs fixÃ©s par RTE sont de 4 millions de maisons Ã©quipÃ©es en 2030 et que nos voisins allemands ou nÃ©erlandais ont dÃ©jÃ atteint ce seuil.

Cet arrÃªtÃ© est ainsi Ã contresens des politiques publiques menÃ©es jusquâ€™Ã aujourdâ€™hui. Nous demandons la pleine effectivitÃ© de loi et lâ€™intÃ©gration dans lâ€™arrÃªtÃ© des conditions manquantes, indispensables pour mener Ã bien la transition Ã©nergÃ©tique.