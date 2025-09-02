Solaire expÃ©rimental : la petite Â« PÃ©pite de Beauce Â» pour des grandes cultures agrivoltaÃ¯ques

Verso Energy inaugure la centrale solaire Â« PÃ©pite de Beauce Â», un projet agrivoltaÃ¯que expÃ©rimental en grande culture, menÃ© en partenariat avec Pierre Coisnon, agriculteur et co-fondateur de la sociÃ©tÃ© Les 3 Laboureurs, fournisseur de pommes de terre.

ImplantÃ©e sur trois hectares en plein cÅ“ur de la Beauce, cette installation de 580 kWc illustre les retombÃ©es bÃ©nÃ©fiques de la transition Ã©nergÃ©tique et agricole. Elle permettra dâ€™alimenter lâ€™usine de conditionnement des 3 Laboureurs grÃ¢ce Ã un dispositif dâ€™autoconsommation Ã 90 %, rÃ©duisant fortement la dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de lâ€™activitÃ© dans un contexte dâ€™incertitude sur les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Â«Â Cette centrale rÃ©pond Ã un besoin de mon activitÃ© dâ€™Ãªtre protÃ©gÃ©e contre les fluctuations des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©, et câ€™est un projet innovant qui rejoint mon appÃ©tence Ã tester de nouvelles technologies. Â» confie Pierre Coisnon, GÃ©rant des 3 Laboureurs.

Le pilotage des panneaux solaires en algorithmie

Ce projet innovant vise aussi Ã analyser la cohabitation entre un systÃ¨me agricole et des panneaux photovoltaÃ¯ques. Les recherches portent Ã la fois sur lâ€™impact du microclimat sous les panneaux, sur la croissance, la biomasse et la maturitÃ© des cultures, Ã travers plusieurs configurations, ainsi que la rÃ©duction de la consommation dâ€™eau et la performance de lâ€™irrigation Une zone tÃ©moin intÃ©grÃ©e au dispositif permettra de comparer les rÃ©sultats et de partager un retour dâ€™expÃ©rience prÃ©cieux pour lâ€™ensemble de la filiÃ¨re agricole. La conception du projet sâ€™est appuyÃ©e sur lâ€™expertise de Verso Energy, accompagnÃ©e par la sociÃ©tÃ© de conseil spÃ©cialisÃ©e en agriculture et agrivoltaÃ¯sme Agrosolutions et le savoir-faire en algorithmie de pilotage des panneaux solaires, Agrisoleo. Les structures ont Ã©tÃ© fournies par la sociÃ©tÃ© Axial Structural Solutions.

Â«Â AccÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de lâ€™agrivoltaÃ¯smeÂ Â»

Au-delÃ de sa dimension technique et agricole, la centrale PÃ©pite de Beauce constitue Ã©galement un dÃ©monstrateur Ã vocation pÃ©dagogique. InstallÃ©e de faÃ§on pÃ©renne Ã Outarville, Ã mi-chemin entre OrlÃ©ans et Paris, elle sera prÃ©sentÃ©e comme un exemple concret dâ€™agrivoltaÃ¯sme lors du salon Innovâ€™Agri 2025, afin de sensibiliser professionnels, acteurs institutionnels et grand public aux nouvelles synergies possibles entre agriculture et Ã©nergie. Â« Nous sommes trÃ¨s fiers de lâ€™achÃ¨vement de ce projet agrivoltaÃ¯que, un des premiers dÃ©monstrateurs grande culture en France et le premier pilote de la RÃ©gion Centre-Val-de-Loire. Les rÃ©sultats scientifiques produits par cette expÃ©rimentation permettront dâ€™amÃ©liorer la conception de nos projets et dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de lâ€™agrivoltaÃ¯sme, en rendant concret ses multiples bÃ©nÃ©fices pour les agriculteurs, confrontÃ©s aux consÃ©quences du dÃ©rÃ¨glement climatique Â» conclut Antoine Huard, Directeur GÃ©nÃ©ral de Verso Energy.