SPIE participe Ã  la rÃ©novation du rÃ©seau allemand pour intÃ©grer les renouvelables

SPIE, leader europÃ©en indÃ©pendant des services multi- techniques dans les domaines de lâ€™Ã©nergie et des communications, a remportÃ© un contrat auprÃ¨s de TenneT TSO GmbH, le plus grand gestionnaire de rÃ©seau de transport dâ€™Ã©lectricitÃ© allemand, pour Ã©tablir le tracÃ© de lignes aÃ©riennes Ã trÃ¨s haute tension dâ€™une longueur totale de plus de 360 kilomÃ¨tres en Hesse, en Basse-Saxe et en BaviÃ¨re. Le projet de TenneT prÃ©voit le rempla- cement de lignes de 220 kV par des lignes de 380 kV, la modernisation de lignes de 380 kV avec des conducteurs Ã haute tempÃ©rature ainsi que lâ€™installation de nouvelles lignes Ã trÃ¨s haute tension. Lâ€™objectif est de pÃ©renniser les lignes aÃ©riennes et de crÃ©er des capacitÃ©s supplÃ©mentaires pour le transport de lâ€™Ã©lectricitÃ© issue des Ã©nergies renouvelables sur le rÃ©seau.Â SPIE fournit des prestations Ã la sociÃ©tÃ© TenneT depuis de nombreuses annÃ©es. Â« Avec ce contrat, nous contribuons Ã la rÃ©ussite de la transition Ã©nergÃ©tique et Ã la protection de lâ€™environnement Â», dÃ©clare Burkhard Sager, directeur de la division opÃ©rationnelle Haute tension chez SPIE Germany Switzerland Austria.