Tribune David Callegari : Â« Le PV, un moyen, pour les particuliers, de sâ€™offrir une assurance sur lâ€™avenir Â»

David Callegari, CEO d’In Sun We Trust se fend d’une tribune en prévision de la nouvelle hausse de 1,23 % des tarifs réglementés de l’électricité qui sera appliquée ce jeudi 1er août, deux mois à peine après l’augmentation de 5,9 % du 1er juin 2019.

« Pour un ménage disposant d’un chauffage à l’électricité, cette double hausse va alourdir de 100 € la facture annuelle. A ce rythme, il ne faudrait que dix ans pour la multiplier par 2 ! Les pouvoirs publics se veulent rassurants quant à cette forte hausse des prix de l’électricité. Mais elle n’a rien d’une anomalie ; elle pourrait devenir la nouvelle norme. La gestion de notre parc nucléaire vieillissant va coûter plus de 100 milliards d’euros sur les prochaines années, une addition colossale qui ne manquera pas d’être répercutée sur les factures des consommateurs. Le vrai enjeu, c’est de réduire la dépendance des Français au réseau nucléaire. Nous sommes convaincus que le photovoltaïque en est la clé !

En effet, en installant des panneaux solaires, un foyer français produit pour sa propre consommation et réduit de 25 à 45 % le montant de sa facture d’électricité. A chaque hausse des prix de l’électricité, In Sun We Trust constate d’ailleurs une augmentation spectaculaire du nombre de demandes de devis sur son site. Un moyen, pour les particuliers, de s’offrir une assurance sur l’avenir. Ainsi, ceux qui sont déjà équipés en panneaux photovoltaïques ont gagné un an de retour sur investissement, à la faveur des augmentations tarifaires de cet été. D’où l’intérêt d’anticiper ce mouvement de hausse des prix, qui ne fait que commencer, plutôt que de le subir ! »