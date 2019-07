Direction de lâ€™Energie Ã  la DGEC : dâ€™une ingÃ©nieure des Mines, lâ€™autre avec la nomination de Sophie Mourlon

Par décret du 24 juillet 2019 paru au Journal Officiel du 25 juillet 2019, Sophie Mourlon a été nommée directrice de l’Énergie à la direction générale de l’Énergie et du Climat du ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette ingénieure générale des Mines remplacera le 15 septembre prochain une autre ingénieure des Mines, Virginie Schwartz, en partance pour la présidence de Météo-France. Depuis février 2018, Sophie Mourlon est, adjointe au directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN), après avoir occupé. De 2011 à 2014, elle avait occupé le poste de directrice générale adjointe de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Parmi les dossiers qu’elle aura à traiter avec les acteurs de la filière solaire, ne doutons pas que celui de l’autoconsommation collective sera en bonne place sur son bureau…