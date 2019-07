Ingeteam et Solarpack signent un accord sur la fourniture de 200 MW pour des installations PV en Espagne et au Chili

Ingeteam a signé un accord-cadre avec la société espagnole Solarpack, aux termes duquel les deux sociétés ont convenu de fournir 200 mégawatts de la solution Ingeteam Inverter Station à des centrales solaires espagnoles et chiliennes. La signature de cet accord est le fruit de la bonne relation entre les deux sociétés, qui a débuté il y a plus de dix ans. Outre la fourniture d’équipements, le contrat comprend également la mise en service des centrales de destination.

Les stations Inverter d’Ingeteam, dans les versions Skid et Skidless, incluent non seulement les onduleurs photovoltaïques à technologie 1500 V, mais également tous les autres composants nécessaires à la conversion de l’électricité CC produite par les panneaux solaires en courant alternatif, et de la basse tension à la moyenne tension ( transformateur, appareillage, etc.). Cette solution est capable de fournir jusqu’à 7,2 MW en moyenne tension.

Par ailleurs, Ingeteam fournira également son système PPC (Power Plant Controller) pour chacune des cinq centrales solaires visées par l’accord-cadre. Cette offre d’équipements est répartie entre les trois centrales solaires du Chili et deux centrales en Espagne, en cours de construction.