TRIBUNE AuRA Digital Solaire/ Solaire, le choix du futu

Réponse à mesdames et messieurs les parlementaires signataires de la tribune « Une pause s’impose », publiée dans Le Point

Les énergies renouvelables, et en particulier le solaire, ne sont pas un luxe ou une lubie, mais une nécessité stratégique. En ces temps de tensions géopolitiques et de bouleversements climatiques, votre appel à ralentir leur déploiement ignore les réalités énergétiques et économiques auxquelles la France est confrontée.

Rétablir les faits

Il est crucial de distinguer le mix électrique français, décarboné à 95 %, du mix énergétique global de notre pays, encore largement dépendant des énergies fossiles. Plus des deux tiers de notre consommation finale d’énergie proviennent du pétrole, du gaz ou du charbon. La transition énergétique est donc loin d’être achevée, et l’électricité renouvelable en général, et le photovoltaïque en particulier, représente une opportunité décisive pour réduire cette dépendance.

Un contexte international qui impose l’action

Sur la scène internationale, des puissances comme la Chine investissent massivement dans les énergies renouvelables, affirmant leur leadership tout en renforçant leur souveraineté énergétique. Pendant ce temps, l’Europe déploie des plans ambitieux pour électrifier ses usages et atteindre ses objectifs climatiques. La France ne peut rester en retrait face à ces dynamiques. Ralentir notre transition serait non seulement un recul écologique, mais également un risque économique et stratégique. Tout miser sur une seule technologie – l’électricité nucléaire – serait également insensé. Le photovoltaïque, qui est une technologie mâture et maîtrisée et qui produit une électricité décarbonée, très compétitive et abondante localement, est définitivement un atout majeur pour la France et nos territoires.

Auvergne-Rhône-Alpes : un exemple à suivre

La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient activement la filière solaire, reconnaissant son importance stratégique et économique. Dans son Schéma Régional d’Aménagement de développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), la Région veut atteindre 6 500 MWc de puissance installée d’installations photovoltaïques d’ici 2030, soit environ 3 fois la puissance installée fin 2023. En janvier 2024, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a publié un rapport soulignant l’impact positif de cette filière sur l’économie régionale, notamment en termes de création d’emplois et de création de valeur par les entreprises présentes en région, puisque celles-ci, essentiellement composées de TPE et PME comptabilisent sur l’ensemble de leurs activités près de 15 600 emplois et un chiffre d’affaires de plus de de 10,6 Md €. Ce document met également en évidence comment le développement de la filière photovoltaïque contribue à la fois à renforcer l’indépendance énergétique et à dynamiser les territoires.

Le choix du futur

La France est à un carrefour : soit elle embrasse pleinement la transition énergétique, en valorisant toutes ses ressources renouvelables, soit elle choisit de freiner, au risque de manquer les opportunités d’un avenir durable et compétitif. Nous appelons à une vision ambitieuse et partagée, loin des clivages idéologiques, pour bâtir un système énergétique adapté aux défis du 21ᵉ siècle. En tant qu’acteurs de la filière solaire en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes prêts à travailler avec vous pour réaliser cette ambition. Ensemble, faisons du solaire un atout pour la France et pour la région Auvergne Rhône Alpes.