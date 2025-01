Suite à la signature avec HYmpulsion et Hydrogène de France,Volterres se renforce sur le secteur de l’hydrogène

Volterres franchit une étape décisive sur le secteur de l’hydrogène avec la signature en 2025 de deux contrats avec HYmpulsion (accords tripartites avec des producteurs EnR) et Hydrogène de France (renouvellement du contrat de fourniture d’électricité). Une offre sur mesure au service d’un hydrogène renouvelable, éolien solaire ou hydraulique et tracé !

Avec HYmpulsion, Volterres annonce la signature d’un contrat de fourniture d’électricité pour 2025 à 2027, avec une électricité tracée depuis des centrales EnR auprès desquelles Volterres s’approvisionne en utility PPA. Un contrat dont la spécificité est de prévoir un approvisionnement en électricité par deux producteurs : Sun’Hydro et VSB, qui réservent en exclusivité la production de deux centrales hydroélectrique et éolienne fléchée vers la consommation d’HYmpulsion. Une collaboration décisive, à l’heure où les réglementations du marché exigent une traçabilité poussée de l’électricité en amont de l’électrolyseur, pour pouvoir qualifier l’hydrogène transmis de “renouvelable”.

« Une électricité renouvelable et tracée »

Une exigence qui répond au positionnement de Volterres, dont l’une de ses missions est de proposer aux consommateurs une traçabilité horaire pour assurer une réelle corrélation temporelle entre la production des énergies renouvelables et leur consommation finale. “Notre partenariat tripartite signé avec HYmpulsion témoigne de notre engagement commun en faveur d’une électricité renouvelable et tracée. Notre savoir-faire nous permet de proposer un contrat unique et innovant, qui répond aux exigences du marché et à notre volonté de développer une énergie décarbonée” indique Alexis Bouanani, Directeur Général de Volterres. 100% des garanties d’origine comprises dans ce contrat proviennent du parc éolien de Silfiac du producteur VSB et de la centrale hydraulique de Bessières du producteur Sun’Hydro.

Encadré

Une présence qui se développe sur le secteur de l’hydrogène

La signature du contrat tripartite avec HYmpulsion intervient alors que Volterres vient de renouveler son contrat de fourniture d’électricité avec Hydrogène de France, acteur mondial de premier plan de la filière. Le contrat comprend des garanties d’origine assurant que l’électricité transmise est réellement verte.