Triballat mixe du solaire dans ses produits laitiers sur son site de production historique de Rians (Cher)

GreenYellow accompagne Triballat, acteur majeur de lâ€™industrie laitiÃ¨re en France, dans le dÃ©veloppement dâ€™un double projet solaire – ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de parking et centrale au sol en autoconsommation – sur son site de production de Rians (Cher). Ce partenariat sâ€™inscrit dans lâ€™engagement de lâ€™entreprise en faveur dâ€™une transition Ã©nergÃ©tique concrÃ¨te et durable, conciliant performance industrielle et contribution active Ã la production locale dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable. Quand le solaire rime avec agro-alimentaireÂ !

Le projet solaire repose surÂ lâ€™installation dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de parking, permettant de valoriser des surfaces dÃ©jÃ exploitÃ©es tout en produisant une Ã©nergie verte, locale et injectÃ©e directement sur le rÃ©seau public. Dâ€™uneÂ capacitÃ© installÃ©e dâ€™environ 500 kWc, cette centrale photovoltaÃ¯queÂ gÃ©nÃ©rera prÃ¨s de 600 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par anÂ et permettra dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de 146 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e. La mise en service de lâ€™installation a Ã©tÃ© faite en dÃ©cembre 2025, dans le cadre dâ€™unÂ contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (Power Purchase Agreement â€“ PPA) dâ€™une durÃ©e de 25 ans,Â garantissant la pÃ©rennitÃ© des bÃ©nÃ©fices environnementaux et territoriaux du projet.

UnÂ second projet de centrale photovoltaÃ¯que au sol dâ€™une capacitÃ© prÃ©vue de 4,5 MWc

Au-delÃ de cette premiÃ¨re rÃ©alisation, Triballat et GreenYellow prÃ©parent dâ€™ores et dÃ©jÃ lâ€™avenir avec le dÃ©veloppement en cours dâ€™unÂ second projet de centrale photovoltaÃ¯que au sol dâ€™une capacitÃ© prÃ©vue de 4,5 MWc,Â 100Â % dÃ©diÃ©e Ã lâ€™autoconsommation, dans le cadre dâ€™unÂ PPA dâ€™une durÃ©e de 20 ans. Actuellement en instruction administrative, le projet permettra de couvrir une part significative des besoins Ã©lectriques du site de Rians. IlÂ renforcera lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tiqueÂ du site,Â rÃ©duiraÂ durablement son exposition Ã laÂ volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©nergieÂ etÂ consolidera la trajectoire de dÃ©carbonationÂ engagÃ©e par lâ€™entreprise, grÃ¢ce Ã une Ã©nergie verte locale, compÃ©titive et maÃ®trisÃ©e. Pour Triballat, cet engagement sâ€™inscrit dans une ambition plus large de rÃ©duction de son empreinte environnementale. Â«â€¯Nous franchissons une Ã©tape concrÃ¨te de notre trajectoire de dÃ©carbonation tout en renforÃ§ant la performance Ã©conomique de notre site de Rians. Le dÃ©ploiement des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, complÃ©tÃ© par le dÃ©veloppement dâ€™un projet de centrale au sol en autoconsommation, nous permet dâ€™accroÃ®tre notre production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, de mieux maÃ®triser nos coÃ»ts dâ€™Ã©nergie et de contribuer activement Ã la transition Ã©nergÃ©tique du territoire. Cette approche conjugue responsabilitÃ© environnementale, exigence industrielle et vision de long termeâ€¯Â»Â assureÂ Vincent Bages, Directeur GÃ©nÃ©ral de Triballat (Laiterie Rians).

Â«Â Une approche intÃ©grÃ©e et Ã un financement 100 % pris en charge par GreenYellowÂ Â»

Du cÃ´tÃ© de GreenYellow, ce partenariat illustre la capacitÃ© du groupe Ã accompagner les industriels agroalimentaires dans la mise en Å“uvre de solutions Ã©nergÃ©tiques concrÃ¨tes et adaptÃ©es Ã leurs enjeux. Â« GrÃ¢ce Ã une approche intÃ©grÃ©e et Ã un financement 100 % pris en charge par GreenYellow, La Laiterie Rians peut se concentrer sur son cÅ“ur de mÃ©tier tout en sÃ©curisant durablement sa trajectoire Ã©nergÃ©tique. Les ombriÃ¨res solaires et la future centrale au sol, dÃ©veloppÃ©e en autoconsommation, rÃ©duira lâ€™empreinte carbone du site et renforcera sa compÃ©titivitÃ© industrielle grÃ¢ce Ã une Ã©nergie renouvelable locale, prÃ©dictible et Ã©conomiquement performante. Â», souligneÂ Mathieu Cambet, Directeur GÃ©nÃ©ral Adjoint de GreenYellow France. Ã€ travers ce projet, GreenYellow confirme son rÃ´le de partenaire de rÃ©fÃ©rence des industriels dans le dÃ©ploiement de solutions dâ€™Ã©nergies renouvelables performantes, contribuant Ã la rÃ©duction des Ã©missions de COâ‚‚ tout en renforÃ§ant la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique des territoires.