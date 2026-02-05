Lâ€™Europe risque dâ€™Ãªtre Ã  court de matiÃ¨res premiÃ¨res pour ses Ã©nergies renouvelables

Lâ€™UE Ã©prouve des difficultÃ©s Ã garantir lâ€™approvisionnement en matiÃ¨res premiÃ¨res dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs Ã©nergÃ©tiques et climatiques. Telle est la conclusion dâ€™un nouveau rapport de la Cour des comptes europÃ©enne. Et pour cause : lâ€™action des Vingt-Sept en matiÃ¨re de diversification des importations ne donne pas de rÃ©sultats tangibles, des obstacles entravent la production intÃ©rieure et le recyclage reste embryonnaire. Ainsi, de nombreux projets soutenus par lâ€™UE ne rÃ©ussiront probablement pas Ã temps, dÃ©clarent les auditeurs.

La transition de lâ€™UE vers les Ã©nergies renouvelables dÃ©pend fortement dâ€™Ã©quipements techniques tels que les batteries, les Ã©oliennes et les panneaux solaires, qui tous nÃ©cessitent des matiÃ¨res premiÃ¨res critiques telles que le lithium, le nickel, le cobalt, le cuivre et les terres rares. La plupart de ces matÃ©riaux sont actuellement concentrÃ©s dans une poignÃ©e de pays tiers (tels que la Chine, la Turquie ou le Chili), voire dans un seul. Pour remÃ©dier Ã cette faiblesse, lâ€™UE a adoptÃ© en 2024 son rÃ¨glement sur les matiÃ¨res premiÃ¨res critiques (MPC) en vue de garantir sur le long terme la sÃ©curitÃ© de lâ€™approvisionnement de 26 minÃ©raux jugÃ©s critiques pour la transition Ã©nergÃ©tique.

Diversifier les importations, augmenter la production intÃ©rieure et recourir au recyclage

Â« Sans matiÃ¨res premiÃ¨res critiques, pas de transition Ã©nergÃ©tique, pas de compÃ©titivitÃ©, pas dâ€™autonomie stratÃ©gique. Malheureusement, la situation est grave tant nous dÃ©pendons aujourdâ€™hui dâ€™une poignÃ©e de pays tiers pour lâ€™approvisionnement de ces matiÃ¨res Â», a dÃ©clarÃ© Keit Pentus-Rosimannus, la Membre de la Cour responsable de lâ€™audit. Â« Il est donc essentiel que lâ€™Union europÃ©enne intensifie son action et rÃ©duise sa vulnÃ©rabilitÃ© dans ce domaine.Â» Il est possible de sÃ©curiser lâ€™approvisionnement en diversifiant les importations, en augmentant la production intÃ©rieure et en recourant au recyclage. Sur ces aspects, le rÃ¨glement sur les MPC ne fixe Ã lâ€™horizon 2030 que des objectifs non contraignants, qui ne sâ€™appliquent quâ€™Ã un petit nombre de matiÃ¨res premiÃ¨res, considÃ©rÃ©es comme Â« stratÃ©giques Â» en raison de leur importance Ã©levÃ©e sur le plan Ã©conomique et de leur exposition Ã des risques majeurs pour lâ€™approvisionnement. Il est Ã©galement difficile de savoir comment les niveaux Ã atteindre pour 2030 ont Ã©tÃ© dÃ©finis. Les auditeurs constatent par ailleurs que la route est encore longue pour atteindre ces objectifs : lâ€™UE aura donc du mal Ã sÃ©curiser, dâ€™ici la fin de la dÃ©cennie, lâ€™approvisionnement en matiÃ¨res premiÃ¨res stratÃ©giques dont elle a besoin.

Des partenariats complexes Ã pÃ©renniser

En adoptant le rÃ¨glement sur les MPC, lâ€™UE sâ€™est efforcÃ©e de rÃ©duire sa dÃ©pendance Ã lâ€™Ã©gard de quelques pays. Mais selon les auditeurs, les efforts de diversification des importations nâ€™ont pas encore produit de rÃ©sultats tangibles. Lâ€™UE a par exemple signÃ©, au cours des cinq derniÃ¨res annÃ©es, 14 partenariats stratÃ©giques sur les matiÃ¨res premiÃ¨res, dont sept avec des pays ayant des scores de gouvernance mÃ©diocres. Entre 2020 et 2024, les importations en provenance de ces pays partenaires ont diminuÃ© pour la moitiÃ© environ des matiÃ¨res premiÃ¨res examinÃ©es. Certaines autres actions de lâ€™UE sont au point mort (comme les nÃ©gociations avec les Ã‰tats-Unis, qui ont Ã©tÃ© interrompues en 2024), tandis que dâ€™autres doivent encore se concrÃ©tiser (comme lâ€™accord UE-Mercosur avec lâ€™Argentine, le BrÃ©sil, le Paraguay et lâ€™Uruguay, pays riches en matiÃ¨res premiÃ¨res critiques, qui nâ€™a pas encore Ã©tÃ© ratifiÃ© par chaque Ã‰tat membre.

7 des 26 matÃ©riaux nÃ©cessaires Ã la transition Ã©nergÃ©tique prÃ©sentent des taux de recyclage compris entre 1 % et 5 %, tandis que 10 autres ne sont pas recyclÃ©s du tout

Le rÃ¨glement sur les MPC prÃ©voit Ã©galement quâ€™Ã lâ€™horizon 2030, au moins 25 % des matiÃ¨res premiÃ¨res stratÃ©giques consommÃ©es dans lâ€™UE devront provenir de sources recyclÃ©es. Mais les perspectives ne sont pas encourageantes puisquâ€™Ã lâ€™heure actuelle, 7 des 26 matÃ©riaux nÃ©cessaires Ã la transition Ã©nergÃ©tique prÃ©sentent des taux de recyclage compris entre 1 % et 5 %, tandis que 10 autres ne sont pas recyclÃ©s du tout. En outre, la plupart des objectifs de recyclage de lâ€™UE nâ€™ont pas Ã©tÃ© Ã©tablis pour les matiÃ¨res premiÃ¨res prises individuellement. En consÃ©quence, ils nâ€™incitent pas au recyclage de certaines dâ€™entre elles, en particulier celles qui sont plus difficiles Ã extraire, comme les terres rares dans les moteurs Ã©lectriques ou le palladium dans lâ€™Ã©lectronique. Ils nâ€™encouragent pas non plus lâ€™utilisation de matÃ©riaux recyclÃ©s. Les auditeurs soulignent que les recycleurs europÃ©ens sont confrontÃ©s Ã des coÃ»ts de transformation Ã©levÃ©s, Ã la disponibilitÃ© rÃ©duite des matÃ©riaux ainsi quâ€™Ã des obstacles technologiques et rÃ©glementaires qui freinent leur compÃ©titivitÃ©.

Il faut parfois jusquâ€™Ã 20 ans pour quâ€™un projet minier europÃ©en devienne opÃ©rationnel.

Lâ€™UE vise Ã©galement Ã stimuler lâ€™extraction intÃ©rieure des matiÃ¨res premiÃ¨res stratÃ©giques pour couvrir 10 % de sa consommation. Mais en pratique, les activitÃ©s dâ€™exploration sont peu dÃ©veloppÃ©es. Et mÃªme lorsque de nouveaux gisements sont dÃ©couverts, il faut parfois jusquâ€™Ã 20 ans pour quâ€™un projet minier europÃ©en devienne opÃ©rationnel. Difficile dÃ¨s lors dâ€™imaginer de quelconques rÃ©sultats concrets Ã lâ€™horizon 2030. Quant aux capacitÃ©s de transformation â€“ qui sont censÃ©es pouvoir couvrir 40 % de la consommation de lâ€™UE dâ€™ici Ã 2030 â€“, elles sont quasiment Ã lâ€™arrÃªt, notamment en raison des coÃ»ts Ã©levÃ©s de lâ€™Ã©nergie qui peuvent fortement rÃ©duire leur compÃ©titivitÃ©. Lâ€™UE risque de se trouver prise dans un cercle vicieux, avertissent les auditeurs. Le manque dâ€™approvisionnement empÃªche le dÃ©veloppement des projets de transformation, qui lui-mÃªme sape la motivation Ã sÃ©curiser lâ€™approvisionnement.

EncadrÃ©

Les MPC stratÃ©giques

Les matiÃ¨res premiÃ¨res critiques sont des matiÃ¨res premiÃ¨res importantes sur le plan Ã©conomique et exposÃ©es Ã un risque Ã©levÃ© pour lâ€™approvisionnement La liste la plus rÃ©cente, intÃ©grÃ©e dans le rÃ¨glement sur les MPC, en recense 34, dont 26 sont nÃ©cessaires aux technologies clÃ©s liÃ©es aux Ã©nergies renouvelables et 17 sont considÃ©rÃ©es comme des matiÃ¨res premiÃ¨res stratÃ©giques. Compte tenu de lâ€™engagement pris par lâ€™UE de rÃ©duire ses Ã©missions nettes de gaz Ã effet de serre dâ€™au moins 55 % Ã lâ€™horizon 2030 et de parvenir Ã la neutralitÃ© carbone Ã lâ€™horizon 2050, le rÃ´le des MPC est essentiel pour rÃ©ussir Ã dÃ©carboner le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Le rapport spÃ©cial 04/2026 intitulÃ© Â« MatiÃ¨res premiÃ¨res critiques pour la transition Ã©nergÃ©tique â€“ Une politique dâ€™une soliditÃ© relative Â» est disponible sur le site internet de la Cour, accompagnÃ© dâ€™une fiche synoptique reprenant les principaux faits et constatations.

www.eca.europa.eu/fr/publications/SR-2026-04