Triangle Horizon et Sunstyle International unissent leurs forces pour proposer une nouvelle gamme dâ€™ombriÃ¨res solaires

Triangle Horizon, reconnu pour la qualité de ses structures métalliques adaptées aux besoins des projets solaires, et Sunstyle International, spécialiste mondial de la toiture solaire (­filiale du groupe Akuo Energy), vont désormais collaborer et proposent ensemble une gamme d’ombrières solaires métalliques. Une nouvelle gamme d’ombrières solaires adaptée aux besoins du marché !

À l’origine de cette collaboration se trouve Sunstyle, reconnu depuis plusieurs années auprès des collectivités ainsi que des acteurs du monde de la construction et des sites protégés pour son expertise dans la réalisation de tuiles photovoltaïques haut de gamme, pour des toitures solaires les plus esthétiques. Ces tuiles ont l’avantage d’être plébiscitées par les Architectes des Bâtiments de France lorsque la préservation du paysage et du patrimoine est en jeu.

Une solution haut de gamme, plus esthétique et résistante

Ce partenariat avec Triangle Horizon est né d’un besoin exprimé par certains clients de Sunstyle, désireux de bénéfi­cier de l’esthétisme, de la résistance et de la performance de ces tuiles solaires sur d’autres supports que les toitures de leurs bâtiments. En réponse aux nouvelles règlementations et aux besoins du marché, Sunstyle s’est rapproché de Triangle Horizon, leader reconnu pour son expertise dans la conception de structures métalliques. Les deux entreprises ont su reconnaître les synergies évidentes entre leurs activités respectives et unissent aujourd’hui leurs compétences et leurs visions pour adapter cette nouvelle technologie de tuiles solaires sur des ombrières de parking. Ensemble, Le groupe Le Triangle et Sunstyle repoussent les limites de l’innovation, offrant ainsi une solution solaire haut de gamme et particulièrement esthétique, adaptée aux exigences les plus strictes du marché. Les tuiles photovoltaïques Sunstyle, réel matériau de couverture, offrent une résistance accrue aux intempéries et à la grêle surpassant les panneaux solaires disponibles sur le marché, tout en offrant une ­finition esthétique soigneusement travaillée. Sunstyle offre différents coloris a­n de répondre aux couleurs locales. Triangle Horizon a su adapter ses structures métalliques à la technologie novatrice proposée par Sunstyle. Avec pas moins de 6 confi­gurations possibles, allant des poteaux en Y aux modèles papillons, en passant par les demi-ombrières avec des possibilités de thermolaquages. Ces nouvelles solutions offrent une grande liberté de design et un large choix de couleurs pour s’harmoniser parfaitement avec l’environnement de chaque client.

Une solution compatible avec les avis des ABF

L’avantage majeur de cette nouvelle gamme réside dans sa capacité à s’intégrer dans les zones protégées, où les projets sont souvent soumis à l’avis des Architectes des Bâtiments de France (ABF). Ces tuiles photovoltaïques ont obtenu des avis favorables là où les technologies traditionnelles étaient refusées, voire proscrites par certains règlements d’urbanisme. Ainsi, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour une intégration solaire harmonieuse, non seulement dans les environnements protégés, mais aussi pour les clients désireux de préserver l’esthétique de leur patrimoine. De plus, ces ombrières sont également éligibles à la prime à l’intégration paysagère, mise en place par l’Etat pour soutenir le développement des toitures photovoltaïques respectant certains critères esthétiques.

Une fabrication française et sur-mesure

Triangle Horizon, se distingue par son engagement à offrir des solutions sur mesure, personnalisables et clé en main. Son positionnement repose sur une approche globale et une maîtrise de l’ensemble des étapes du projet, de la conception jusqu’à la mise en service. Triangle Horizon met le savoir-faire français à l’honneur à travers ses trois sites de production stratégiquement implantés dans le Loir-et-Cher. Cette localisation garantit une fabrication de qualité, respectant les normes les plus strictes, tout en contribuant à l’économie locale et à la création d’emplois. Les tuiles Sunstyle béné­cient également d’une conception, d’une ingénierie et d’une fabrication françaises, renforçant ainsi son engagement en faveur de l’excellence et de la durabilité.

L’innovation au cœur de la vision industrielle

Spécialisé dans la construction métallique et le photovoltaïque, et soutenu par l’expertise historique du groupe Le Triangle, Triangle Horizon se positionne en tant que partenaire de choix sur des chantiers solaires d’envergure, en sous-traitance pour le compte des producteurs d’électricité verte et des experts en énergie renouvelable. Depuis sa fondation en 2015, l’entreprise est engagée dans une démarche d’innovation constante, renouvelant sans cesse son offre pour répondre aux évolutions du marché. Chez Triangle Horizon, la satisfaction client est au cœur des préoccupations. Conscients que l’esthétisme des produits peut être un facteur déterminant pour les clients ­finaux de nos partenaires, l’objectif de cette collaboration est de démontrer qu’une corrélation harmonieuse entre esthétisme, efficacité et production d’énergie verte est possible pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Sunstyle propose un procédé innovant et éprouvé, soumis aux contraintes les plus fortes et aux tests les plus exigeants (CSTB). Ces tuiles constituent le parfait compromis technico-économique et esthétique, s’adaptant à tout type d’environnement, qu’il soit contemporain ou ancien. Leur robustesse garantit une grande ­fiabilité à long terme, alliant durabilité et efficacité.

Encadré

Une ombrière Triangle/Sunstyle en démonstration

Le lancement de cette nouvelle gamme représente un challenge pour Triangle Horizon et ses équipes, qui ont dû s’adapter à une technologie nouvelle ainsi qu’à de nouvelles techniques de pose. Ce défi­ est le reflet d’un engagement constant à rester à la pointe de l’innovation, tout en continuant à offrir des solutions solaires de haute qualité et adaptées aux exigences les plus strictes des clients. Une ombrière de démonstration de 33kWc a été installée ce mois de mars 2024 en plein cœur du site industriel du Triangle.