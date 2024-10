Travailler chez VSB : câ€™est le piedâ€¦

VSB, l’un des principaux développeurs français de projets éoliens et photovoltaïques, a de nouveau été reconnu comme Great Place To Work®. Les sites de VSB en Allemagne, en Pologne et en Finlande ont également reçu cette prestigieuse certification. La bonne santé d’une entreprise passe aussi par le bien-être de ses salariés…

VSB France, dont le siège social se trouve à Nîmes et qui possède des bureaux à Autechaux, Reims, Rennes, Paris et Toulouse, s’est vu décerner une nouvelle fois le prix convoité Great Place To Work®. Ce label de qualité mondialement reconnu pour l’attractivité de l’employeur est basé sur une enquête représentative des employés concernant la culture du lieu de travail. D’autres facteurs importants tels que la qualité du leadership, les opportunités de développement, la confiance et l’esprit d’équipe sont également pris en compte dans l’évaluation. Chaque année, plus de 10 000 entreprises de 60 pays se portent candidates à ce prix. « Je suis fier que la grande majorité de nos employés considère le groupe VSB comme un excellent lieu de travail. Ce retour d’information extrêmement positif se retrouve dans tous nos sites internationaux. C’est le résultat d’un travail d’équipe engagé et d’une culture d’entreprise qui valorise et respecte ses employés », a déclaré Felix Grolman, PDG du groupe VSB. « VSB est littéralement une ‘Great Place to Work’, caractérisée par un lien fort entre les salariés et l’entreprise », affirme Maël Lagarde, Directeur Général de VSB France.

« Nous nous concentrons sur les bonnes valeurs »

« Le renouvellement de la certification confirme que nous nous concentrons sur les bonnes valeurs. En même temps, elle nous motive à continuer à faire tout notre possible pour que VSB offre les meilleures opportunités de carrière dans un environnement de travail tourné vers l’avenir et à utiliser les commentaires des employés pour continuer à s’améliorer », a-t-il ajouté. Depuis plus de 25 ans, VSB s’engage pour la protection du climat en France et en Europe. Aujourd’hui, plus de 500 employés travaillent dans six pays dans les domaines de l’énergie éolienne, de l’énergie photovoltaïque, de l’e-mobilité et du stockage de batteries. L’industrie des énergies renouvelables offre des emplois sûrs qui contribuent de manière significative au succès de la transition énergétique et offrent des opportunités de responsabilité et de croissance individuelles.