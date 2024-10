Lâ€™ADEME lance et finance les Â« GÃ©nÃ©rateurs Â» en Bourgogne-Franche-ComtÃ©

Le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, va accueillir prochainement un « Générateur », une personne chargée d’accompagner les collectivités dans le développement des énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque. Les Générateurs, un réseau de conseillers spécialistes des énergies renouvelables !

Mis en place et cofinancé par l’ADEME, l’Agence de la Transition Écologique, les Générateurs constituent un réseau de conseillers, spécialistes des énergies renouvelables. En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont les syndicats d’énergie qui portent ces emplois.

Le Générateur apporte des compétences techniques, juridiques et financières

Chaque conseiller Générateur a reçu une formation complète (technique, juridique, montage de projets) pour répondre clairement et efficacement à l’ensemble des attentes des élus concernant leurs projets éoliens et photovoltaïques au sol. Lorsqu’une collectivité porte un projet éolien, photovoltaïque au sol ou photovoltaïque toiture au-delà de 100 kWc de puissance (ou est démarchée par un opérateur privé), le Générateur s’engage à ses côtés et l’accompagne durant toute sa phase d’études. Il apporte des compétences techniques, juridiques et financières pour les accompagner et négocier en faveur d’un projet rassurant la population, une expérience, une neutralité et un réseau garant des intérêts des territoires et de leurs habitants. Le programme a pour objectif de compléter l’expertise des élus, en particulier s’ils ne disposent pas de services techniques.

4 Générateurs en Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, Territoire d’énergie Bourgogne-Franche-Comté, regroupant les 8 syndicats d’énergie de la Région constitue la porte d’entrée du dispositif, le SICECO étant facilitateur du programme pour la Côte-d’Or. L’ADEME subventionne une partie de chacun des postes à hauteur de 30 000 € par an pendant 3 ans. Le reste est financé par les 8 syndicats d’énergie, en moyenne 200 000 € par an. S’ils rayonnent dans toute la Région, 2 Générateurs sont basés dans le Jura et 1 en Saône-et-Loire. Prochainement, un quatrième, basé en Côte-d’Or viendra compléter les effectifs de ce programme. Hébergé dans les locaux du SICECO, il pourra rayonner sur la Côte-d’Or et les départements limitrophes. Les collectivités, communes et EPCI, pourront faire appel aux Générateurs gratuitement.

Encadré

Un dispositif pour les maires ruraux

Le dispositif des Générateurs a été présenté par l’ADEME lors de la conférence sur l’énergie le 26 septembre 2024 à l’occasion du Congrès national de l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France). Le SICECO et l’ADEME en ont profité pour signer la convention pour l’arrivée du quatrième Générateur.