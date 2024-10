Enercoop Midi-Pyrénées appelle les citoyens à mettre la main à la poche…pour la bonne cause !

Enercoop Midi-Pyrénées lance sa campagne d’épargne citoyenne annuelle. Objectif : 500 000 € pour financer le déploiement de nouvelles capacités de production d’électricité locales 100 % renouvelables.

Depuis sa création en 2015, Enercoop Midi-Pyrénées rassemble et accompagne les citoyen⋅nes et acteur⋅rices du territoire qui s’engagent pour une transition énergétique, citoyenne et solidaire. 2,5 millions d’euros d’épargne solidaire ont déjà été collectés et permis de mettre en service 23 parcs solaires sur le territoire de l’ex-région Midi-Pyrénées, pour une production annuelle de 7MW, correspondant à la consommation de 6 000 habitants. L’objectif de cette nouvelle opération de crowdfunding : consolider les fonds propres d’Enercoop Midi-Pyrénées pour déployer de nouveaux outils de production d’énergies renouvelables et la mise en place de circuits courts.

Contribuer financièrement à l’essor des énergies renouvelables près de chez soi, à accélérer la transition énergétique…

Pour participer à la levée de fonds, avant le 31 décembre prochain, deux leviers sont possibles en souscrivant à :

- des parts sociales qui renforcent l’assise en fonds propres : il s’agit de devenir copropriétaire d’une fraction de l’entreprise à partir de 100 euros. Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 25 % du montant de la souscription ;

- des titres participatifs, qui sont des valeurs mobilières émises pour également renforcer les capitaux propres sans modifier la composition de son capital. Pour y accéder, particuliers et entreprises ou autres structures juridiques doivent être sociétaire et souscrire 5 titres minimum, soit 500 euros. Un investissement engagé et rémunérateur à un taux annuel brut de 3%, couplé d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25% pour les particuliers. Les titres sont remboursés uniquement à l’initiative de la coopérative après 7 ans (durée minimale du placement).

« Nous inaugurerons 8 parcs solaires en 2025, soit 4 MW supplémentaires mis en service dans les prochains mois pour atteindre la puissance totale de 11 MW à fin 2025. Cette campagne de financement participatif va permettre également de réaliser les études d’impacts de 3 plus grands parcs solaires, basés au Vigan (46), à L’Isle Jourdain (32) et à Reynies (82). Pour avoir un ordre d’idées, l’investissement pour mettre en œuvre un 1 parc solaire de 300 kWc est de 290 000 €, dont 20% de ce montant sont constitués de fonds de la coopérative, soit environ 600 parts sociales à 100 €. Notre ambition est de produire 50 GWh d’ici à 2030, soit la consommation de 15 000 foyers, représentant 40 M€ d’investissements cumulés grâce à un mix énergétique s’appuyant sur du solaire, de l’éolien et de l’hydraulique, et d’atteindre les 10 000 sociétaires. Souscrire des parts sociales c’est renforcer les fonds propres de l’entreprise, préserver son indépendance vis-à-vis d’un secteur instable et lui donner une solide assise financière, mètre-étalon de sa capacité d’initiative doublée d’un effet levier vertueux auprès des banques et de nos partenaires. » déclare Loïc Blanc, coordinateur général d’Enercoop Midi-Pyrénées. Parmi les autres activités proposées par Enercoop Midi-Pyrénées, celles de conseils, d’ingénierie et de formations auprès des particuliers, acteurs professionnels et collectivités locales afin de les sensibiliser et de les accompagner face aux enjeux de la transition énergétique.

Déployer des opérations d’autoconsommation collective

Continuer à innover et déployer des opérations d’autoconsommation collective comme les prochaines à voir le jour sur la commune de Villefranche-du-Lauragais en Haute-Garonne ainsi qu’à Verniolle en Ariège, et renforcer le développement d’Elocoop, solution d’intermédiation numérique pour piloter les opérations d’autoconsommation collective et communautés d’énergie renouvelable. … et à un outil global de transition sociétale d’animation des territoires pour et avec les citoyens Enercoop Midi-Pyrénées est un pionnier dont la mission va bien au-delà de la production et fourniture d’électricité renouvelable, avec comme leitmotiv, faire de l’énergie un bien commun, et rendre aux citoyennes et aux citoyens leurs voix au chapitre dans un le marché de l’énergie déréglementé et volatile. « Participer à la collecte d’épargne solidaire c’est soutenir le développement d’énergies renouvelables et locales, se réapproprier notre énergie et lui donner du sens. À terme, cela nous rend beaucoup moins dépendants d’autres acteurs tout en ayant un impact social important dans la mesure où Enercoop Midi-Pyrénées n’a pas d’actionnaire majoritaire, a une démarche inclusive de toutes les parties prenantes et sert avant tout l’intérêt général. » confie Nelly Techiné, sociétaire d’Enercoop Midi-Pyrénées depuis 2015 et Directrice Générale de la coopérative depuis 2023. Enercoop Midi-Pyrénées est une Scic, société coopérative d’intérêt collectif, un statut dont la spécificité est d’associer les différentes parties prenantes (salariés, consommateurs, collectivités, ONG…) autour d’un projet commun alliant efficacité économique, développement local et utilité sociale.

Les produits financiers Enercoop Midi-Pyrénées sont labellisés Finansol

Enercoop Midi-Pyrénées a le rôle sociétal : « l’entreprise a, entre autres, participé à l’alliance des Licoornes qui regroupe des coopératives engagées pour une transformation radicale de l’économie, et ces derniers jours à la naissance de Coop-médias, une Scic pour soutenir les médias indépendants. » De plus, détenir des parts sociales d’Enercoop Midi-Pyrénées (être sociétaire) c’est donc être co-propriétaire de la coopérative et participer à sa gouvernance. Cela signifie notamment de voter lors des assemblées générales sur les décisions qui concernent les orientations stratégiques de la coopérative. Contrairement aux actions classiques, le nombre de parts détenues ne donne pas de poids au vote : ici, c’est le principe du “un sociétaire = une voix” qui s’impose. Chacun·e dispose donc du même droit de vote, indépendamment du capital investi. Les produits financiers Enercoop Midi-Pyrénées sont labellisés Finansol depuis juin 2022. Ce label est l’unique référence, crédible et légitime qui atteste véritablement du caractère solidaire d’un produit financier. Il n’en garantit pas bien sûr le capital.