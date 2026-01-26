Transition énergétique : une journée citoyenne pour comprendre, débattre et agir dans le 93

L’association Plaine Énergie Citoyenne organise à Saint-Denis (93) le 14 février prochain, une journée publique et participative autour de la transition énergétique : comprendre les enjeux, débattre et réfléchir ensemble aux choix énergétiques de demain.

Un programme en 2 temps :

● Matin – L’énergie citoyenne près de chez vous

Découvrir Plaine Energie Citoyenne : des citoyen.nes qui s’organisent localement pour produire et décider de leur énergie. Explorer et débattre de ses orientations et projets.

● Après-midi – Grand atelier public Energie-Mix

Un atelier participatif avec un expert du GIEC, pour explorer les scénarios énergétiques, les choix à faire à l’échelle nationale et leurs conséquences sur nos vies et sur l’environnement.

Lieu : Maison paroissiale Saint Denys, 8 rue de la Boulangerie, 93200 Saint-Denis

www.plaine-energie-citoyenne.fr/14-02-26-decidons-ensemble-lenergie-de-demain/