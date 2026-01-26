Atlansun publie son manifeste Â« Pour un solaire durable, rÃ©gÃ©nÃ©rateur de nos territoire Â»

Face aux dÃ©fis croissants de l’acceptabilitÃ© locale et Ã la nÃ©cessitÃ© d’une transition Ã©nergÃ©tique souveraine, Atlansun, le rÃ©seau de la filiÃ¨re solaire en Bretagne et Pays de la Loire, publie son manifeste : Â« Pour un solaire durable, rÃ©gÃ©nÃ©rateur de nos territoires Â». Ce document de rÃ©fÃ©rence fixe une ambition claire : faire du solaire un moteur de transformation Ã©cologique, sociale et Ã©conomique.

Une Â«Â boussole collectiveÂ Â» pour la filiÃ¨re solaire dans le Grand Ouest

Pour Atlansun, le solaire nâ€™est pas quâ€™une solution technique, c’est un levier de cohÃ©sion pour les territoires. Dans un contexte oÃ¹ la filiÃ¨re est parfois questionnÃ©e, le rÃ©seau rÃ©affirme que la transition doit se faire avec et pour les acteurs des territoires. Â« Notre conviction est quâ€™en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique, le solaire doit Ãªtre un des piliers de croissance de nos territoires, au service de la crÃ©ation dâ€™emplois locaux Â» explique Olivier Loizeau, PrÃ©sident dâ€™Atlansun. Â« Ce manifeste est notre boussole collective pour accÃ©lÃ©rer la trajectoire solaire tout en garantissant un dÃ©veloppement responsable et partagÃ©. Â».

Nos principes pour un dÃ©veloppement du solaire maÃ®trisÃ© et concertÃ©

Le manifeste dâ€™Atlansun rÃ©affirme les principes qui guident lâ€™action collective de la filiÃ¨re solaire dans le Grand Ouest :

Lâ€™ancrage territorial, avec des projets coconstruits avec les collectivitÃ©s locales et les acteurs territoriaux ;

Lâ€™Ã©quilibre des Ã©chelles de production, avec une prioritÃ© donnÃ©e aux surfaces artificialisÃ©es ;

Une production rÃ©pondant Ã des consommations Ã©nergÃ©tiques et des usages maÃ®trisÃ©s ;

Un agrivoltaÃ¯sme exemplaire, pour de rÃ©els besoins agricoles ;

Des externalitÃ©s Ã©conomiques positives sur la filiÃ¨re solaire, crÃ©atrice dâ€™emplois locaux, dâ€™industries, dâ€™innovation et dâ€™attractivitÃ©.

Un outil au service des dÃ©cideurs locaux

Ã€ lâ€™approche des Ã©volutions des politiques publiques en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique et de la publication prochaine de la Programmation Pluriannuelle de lâ€™Ã‰nergie (PPE 3), que nous espÃ©rons rapide, Atlansun prÃ©cise Ã travers ce manifeste sa vision au service des territoires dans leurs choix Ã©nergÃ©tiques.Â Le manifeste rappelle que le solaire, photovoltaÃ¯que comme thermique, constitue une opportunitÃ© stratÃ©gique pour la souverainetÃ© des territoiresÂ : rapide Ã dÃ©ployer, crÃ©ateur d’emplois non dÃ©localisables et porteur de solutions concrÃ¨tes face Ã l’urgence climatique.

atlansun.fr/wp-content/uploads/2026/01/Manifeste-association-atlansun-VF-2026.pdf