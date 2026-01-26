POwR CONNECT lance Heroesâ€™ Day : le salon professionnel dÃ©diÃ© aux acteurs du photovoltaÃ¯que de terrain

Heroesâ€™ Day se dÃ©roulera le 17 mars prochain Ã Nantes. Cet Ã©vÃ©nement se distingue par son approche pragmatique et opÃ©rationnelle. Un salon rÃ©solument orientÃ© terrainÂ !

Comment dÃ©finir Heroesâ€™DayÂ ? Quâ€™est ce qui attend les pros du photovoltaÃ¯que le 17 mars prochain Ã NantesÂ ? Herpesâ€™Day câ€™est dÃ©jÃ un espace ConfÃ©rences pour aborder les enjeux techniques, rÃ©glementaires et commerciaux, avec des intervenants spÃ©cialisÃ©s. Câ€™est aussi un espace Networking pour favoriser les Ã©changes entre les professionnels et les fournisseurs, autour dâ€™un cocktail dÃ©jeunatoire et des pauses gourmandes. Câ€™est encore un espace Espace Rencontres Fabricants oÃ¹ les fabricants partenaires seront prÃ©sents sur des stands pour Ã©changer directement avec les visiteurs et prÃ©senter leur gamme de produits. Câ€™est enfin un espace extÃ©rieur avec des camions showroom pour une immersion complÃ¨te dans les solutions proposÃ©es.

POwR CONNECT : un accompagnement au service de la performance

En 2026, POwR CONNECT rÃ©affirme sa prioritÃ© dâ€™Ã©quiper les installateurs avec des solutions photovoltaÃ¯ques Ã la fois durables et rentables. Depuis plusieurs annÃ©es, lâ€™entreprise dÃ©ploie des outils et services sur mesure comme POwR PILOT pour les Ã©tudes de projet, Symphonics pour lâ€™optimisation de la batterie, POwR S3 pour la gestion administrative, ou encore POwR Line pour le support technique, afin de fluidifier le quotidien des installateurs. Heroesâ€™ Day sâ€™inscrit dans cette logique. Lâ€™Ã©vÃ©nement va au-delÃ dâ€™une simple rencontre sectorielle : il offre des rÃ©ponses concrÃ¨tes pour anticiper les Ã©volutions du marchÃ© et optimiser lâ€™activitÃ© des professionnels. Entre confÃ©rences ciblÃ©es et Ã©changes, chaque Ã©lÃ©ment est organisÃ© pour faciliter la rÃ©alisation des projets et leur mise en Å“uvre sur le terrain. Ã‰vÃ¨nement gratuit sur inscription.

event.powr-connect.shop/heroesday