Transition Ã©nergÃ©tique : les transports collectifs de lâ€™agglomÃ©ration toulousaine vont rouler au solaire

TissÃ©o, AutoritÃ© Organisatrice des MobilitÃ©s de la Grande AgglomÃ©ration Toulousaine, dÃ©veloppe une stratÃ©gie globale de transition Ã©nergÃ©tique pour produire de lâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e et maÃ®triser ses coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques. A ce titre, TissÃ©o poursuit sa dÃ©marche volontariste dâ€™installation, sur son patrimoine, dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques. Les travaux sur le parking relais Oncopole-Lise Enjalbert ont dÃ©marrÃ© le 28 aoÃ»t dernier. DÃ©tails de lâ€™ensemble des projets en cours !

La dÃ©marche de solarisation de son parc sâ€™inscrit dans la feuille de route de TissÃ©o CollectivitÃ©s du dÃ©ploiement des pÃ´les dâ€™Ã©changes multimodaux et parcs relais 2026-2030 sur le territoire de lâ€™agglomÃ©ration toulousaine et dans le schÃ©ma directeur des Ã©nergies de Toulouse MÃ©tropole qui projette lâ€™installation dâ€™une capacitÃ© de production photovoltaÃ¯que de 206 MWc Ã lâ€™horizon 2030.

P+R Oncopole : installation dâ€™une centrale solaire de 7 001 mÂ²

TissÃ©o CollectivitÃ©s a confiÃ© la crÃ©ation et lâ€™exploitation de la future centrale solaire du P+R Oncopole Ã Virya Energy pour une durÃ©e de 30 ans. Jeudi 28 aoÃ»t 2025, les travaux prÃ©paratoires ont Ã©tÃ© lancÃ©s pour une mise en Å“uvre en octobre 2025 et une mise en service prÃ©visionnelle Ã lâ€™Ã©tÃ© 2026. Le P+R Oncopole compte 541 places, soit une surface de 7 000 mÂ² sur laquelle sera installÃ©e 3 504 panneaux solaires. Sa puissance reprÃ©sente 1Â 577 kWc, soit une production annuelle de 1Â 992 MWh sur la premiÃ¨re annÃ©e. Cela reprÃ©sente 120 tonnes de CO2 par an Ã©conomisÃ©s ou la consommation annuelle de 450 foyers composÃ©s de 2 personnes. Ce seront environ 300 places de stationnement qui seront ombragÃ©es complÃ©tant celles qui le sont dÃ©jÃ par les arbres plantÃ©s lors de la construction du parking. Ce projet reprÃ©sente un investissement dâ€™environ 2 millions dâ€™euros financÃ©s par lâ€™entreprise Virya Energy. Une redevance annuelle sera reversÃ©e Ã la TissÃ©o CollectivitÃ©s composÃ©e dâ€™une part fixe de 18 400â‚¬/an et dâ€™une part variable pouvant aller jusquâ€™Ã 21 000â‚¬/an selon la production et les conditions de revente de lâ€™Ã©nergie produite au sein de la boucle locale dâ€™Ã©nergie. TissÃ©o poursuit la dÃ©marche enclenchÃ©e par Toulouse MÃ©tropole dans le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que sur le site de lâ€™Oncopole. A terme, ce site aura 38 500 panneaux solaires installÃ©s.

Dâ€™autres projets identifiÃ©s, le mÃ©tro en ligne de mire

Sur les parkings des sites entreprises de MesplÃ©, Basso Cambo et du P+R Garossos pour 482 kWc, TissÃ©o CollectivitÃ©s a confiÃ© Ã TissÃ©o Voyageurs lâ€™Ã©tude et les travaux dâ€™installation de photovoltaÃ¯que. Le modÃ¨le retenu pour ces installations est lâ€™autoconsommation individuelle. Il est Ã©galement prÃ©vu dâ€™Ã©tudier le raccordement dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que sur trois sites mÃ©tro pour 3.2 MWc : Borderouge, Ramonville et Argoulets. La premiÃ¨re mise en service est prÃ©vue pour le 2Ã¨me semestre 2026. Les grands projets de mÃ©tro intÃ¨grent des solutions dâ€™Ã©nergie renouvelable, ce qui a permis Ã TissÃ©o IngÃ©nierie de recevoir lâ€™an dernier la certification Haute QualitÃ© Environnementale pour la Ligne C (premier projet mÃ©tro de France Ã recevoir cette certification). Plusieurs projets sont Ã©tudiÃ©s â€“ dont lâ€™installation de panneaux photovoltaÃ¯ques sur lâ€™importante surface du toit du garage atelier Daturas â€“ pour viser lâ€™autoconsommation Ã 100 % – pour une puissance estimÃ©e Ã 4.8 MWc. TissÃ©o souhaite renforcer sa capacitÃ© Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã lâ€™autoconsommation. A terme, la part de production pourrait atteindre 10 % de ses besoins.

Quid de de Virya EnergyÂ ?

ConstituÃ©e en 2019 par le Groupe Colruyt et son actionnaire majoritaire Korys, Virya Energy sâ€™appuie sur plus de 30 ans dâ€™expertise collective dans le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables. Virya Energy rÃ©unit aujourd’hui 700 collaborateurs et dÃ©ploie ses activitÃ©s dans 15 pays. Lâ€™entreprise couvre lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur Ã©nergÃ©tique durable, de la production Ã la consommation finale. Avec une capacitÃ© installÃ©e de 625 MW dans lâ€™Ã©olien et le solaire, Virya Energy dÃ©veloppe des projets adaptÃ©s aux spÃ©cificitÃ©s locales de chaque marchÃ© Ã travers ses diffÃ©rentes filiales opÃ©rationnelles en Europe dont Virya Solutions France (Commerce et Industrie), et en Asie par lâ€™intermÃ©diaire des filiales Sanchore et Constant Energy. Lâ€™entreprise dÃ©tient Ã©galement des participations stratÃ©giques dans plusieurs fournisseurs de services spÃ©cialisÃ©s dans les Ã©nergies renouvelables, notamment GeoXYZ, DotOcean, Fluves et Marlinks. Ces investissements soutiennent la capacitÃ© dâ€™innovation et lâ€™expertise technique de Virya Energy.