Eurotunnel Â« Power to traction Â» : des trains qui roulent Ã  lâ€™ombre mais qui fonctionneront bientÃ´t au solaire

Le projet est dans les tuyaux depuis 2021. Jeudi 28 aoÃ»t dernier, les dirigeants du groupe Getlink qui gÃ¨re Eurotunnel ont dÃ©voilÃ© les dÃ©tails de lâ€™opÃ©ration qui vise Ã faire rouler les trains sous la Manche Ã lâ€™Ã©nergie solaire. Un projet ambitieuxÂ !Â Â

Le trajet ferroviaire sous la Manche entre Peuplingues et Folkestone sera-t-il bientÃ´t zÃ©ro carboneÂ ? Lâ€™ambition prend forme. Jeudi dernier, il a Ã©tÃ© question lors dâ€™une confÃ©rence de presse donnÃ©e par les responsables de Getlink du projet dâ€™installation de 80 000 panneaux solaires sur un terrain dâ€™environ 53 ha Ã©tendu sur trois communesÂ : Peuplingues (7 ha), Coquelles (35 ha) et FrÃ©thun (13 ha).

Lâ€™objectif est clairÂ : alimenter avec de lâ€™Ã©nergie solaire les trains qui circulent dans le tunnel sous la Manche au quotidien.Â La technologie dÃ©ployÃ©e a pour nom dans la langue de Shakespeare le Â«Â power to tractionÂ Â». ExpliciteÂ !

Lâ€™Ã©nergie solaire produite attendue devrait Ãªtre de lâ€™ordre de 48 GWh. Cette Ã©nergie transitera directement par le poste Ã©lectrique d’Eurotunnel qui se situe Ã l’entrÃ©e des tunnels ferroviaires. Les catÃ©naires seront alimentÃ©es Ã hauteur de 25 000 volts. Ã€ ce jour, les Ã©tudes ne sont pas totalement achevÃ©es. Les dirigeants tablent tout d’abord sur les demandes de permis d’installations de ces panneaux solaires. Trois terrains sont sÃ©lectionnÃ©s tous situÃ©s sur l’emprise de la concession d’Eurotunnel. Les constructions pourraient dÃ©buter en juillet 2026 pour une livraison en 2027 ou 2028.