RWE met en service 83 mÃ©gawatts de projets Ã©oliens et solaires en France

RWE annonce la mise en service durant lâ€™Ã©tÃ© de quatre parcs Ã©oliens et un parc solaire pour une capacitÃ© totale de 83 mÃ©gawatts (MW). LocalisÃ©s dans les rÃ©gions Hauts-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine, RWE a commencÃ© la construction de ces parcs en 2024 aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© laurÃ©at des appels dâ€™offres Ã©oliens terrestres et solaires lancÃ©s par la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE) en 2023. En Nouvelle-Aquitaine, le parc solaire des PierriÃ¨res, dans la commune dâ€™ArdilliÃ¨res, comprend 7420 modules solaires (4,2 MWc).

Â« La mise en service de quatre nouvelles centrales Ã©oliennes et dâ€™un parc photovoltaÃ¯que en seulement quelques semaines dÃ©montre la capacitÃ© de nos Ã©quipes franÃ§aises Ã gÃ©rer plusieurs projets en parallÃ¨le. Mes remerciements les plus vifs sâ€™adressent aux Ã©quipes de RWE, Ã nos partenaires, ainsi quâ€™aux Ã©lus et aux habitants du territoire. Ces projets pourront alimenter 40 000 foyers en Ã©lectricitÃ© verte contribuant Ã favoriser un approvisionnement Ã©nergÃ©tique bas carbone, stable et Ã©conomique pour le pays. Â» souligne Joseph Fonio, PrÃ©sident de RWE Renouvelables France.