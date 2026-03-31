Transition Ã©nergÃ©tique : lâ€™angle mort du stockage Na-Ion

Â« Harmonies Ã‰lectriques Â» : l’Association Environnement Juste publie un livre blanc qui rÃ©vÃ¨le la faille structurelle de la transition Ã©nergÃ©tique franÃ§aise. Le dÃ©ploiement massif des Ã©nergies renouvelables prÃ©vu par la PPE 3 ne fixe aucun objectif de stockage par batteries â€” ni pour 2030, ni pour 2035. L’association appelle Ã une obligation lÃ©gale de stockage Sodium-Ion pour chaque nouvelle installation significative.

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L’Association Environnement Juste vient de publier Â« Harmonies Ã‰lectriques Â», un livre blanc destinÃ© aux dÃ©cideurs publics, aux rÃ©gulateurs et aux citoyens, qui met en lumiÃ¨re une lacune critique au cÅ“ur de la politique Ã©nergÃ©tique franÃ§aise : la Programmation Pluriannuelle de l’Ã‰nergie (PPE 3, fÃ©vrier 2025) programme 48 GW de capacitÃ© solaire et 31 GW d’Ã©olien terrestre d’ici 2030, sans fixer le moindre objectif de stockage par batteries. Cette omission n’est pas un dÃ©tail technique. Elle rÃ©vÃ¨le une contradiction fondamentale : sans stockage obligatoire, les gigawatts annoncÃ©s ne se traduiront pas en Ã©lectricitÃ© rÃ©ellement disponible pour les FranÃ§ais.

Â«Â Les avancÃ©es majeures dans le domaine des batteries sodium-ion vont changer la donneÂ Â»

En 2025, cette inadÃ©quation entre production et demande a dÃ©jÃ engendrÃ© 513 heures de prix nÃ©gatifs sur le marchÃ© spot franÃ§ais EPEX SPOT, et conduit Ã l’Ã©crÃªtage de 1,6 TWh d’Ã©nergie solaire â€” l’Ã©quivalent de la recharge de 30 millions de vÃ©hicules Ã©lectriques, purement et simplement gaspillÃ©e. Â« Nous pensons que les avancÃ©es majeures dans le domaine des batteries sodium-ion vont changer la donne, non seulement en termes de coÃ»ts de stockage et de crÃ©ation d’emplois et d’activitÃ© industrielle en France et en Europe, mais aussi sur le plan environnemental, car les matiÃ¨res premiÃ¨res et les mÃ©taux nÃ©cessaires sont tous largement disponibles en Europe, sans qu’il soit nÃ©cessaire de les importer de Chine ou d’Afrique. Â» confie Tim Abady, PrÃ©sident de l’Association Environnement Juste. Face Ã ce constat, Â« Harmonies Ã‰lectriques Â» propose une solution concrÃ¨te et techniquement accessible : rendre obligatoire l’intÃ©gration d’une capacitÃ© minimale de stockage proportionnelle Ã la puissance installÃ©e pour toute nouvelle installation Ã©olienne ou solaire dÃ©passant un seuil dÃ©fini par dÃ©cret. Le seuil de dÃ©clenchement de lâ€™obligation est proposÃ© Ã partir de 10 kWc, avec une phase initiale volontaire pour favoriser les mutualisations entre petits producteurs (rÃ©sidentiel, agricole, TPE, communautÃ©s locales). Cela permettrait de prÃ©server les initiatives de petite Ã©chelle tout en ciblant les installations significatives.

Un coÃ»t cellule infÃ©rieur Ã 19 â‚¬/kWh annoncÃ© par CATL

Le livre blanc prÃ©conise le recours Ã la technologie Sodium-Ion (Na-Ion), dont la maturitÃ© industrielle est dÃ©sormais Ã©tablie â€” avec un coÃ»t cellule infÃ©rieur Ã 19 â‚¬/kWh annoncÃ© par CATL et une durÃ©e de vie atteignant 15 000 cycles. Cette obligation, calibrÃ©e en paliers de responsabilitÃ© allant du rÃ©sidentiel Ã l’industriel, permettrait Ã©galement de rÃ©aliser une Ã©conomie estimÃ©e Ã 4,8 milliards d’euros sur la pÃ©riode 2030-2035, tout en ancrant une filiÃ¨re industrielle souveraine sur le sol europÃ©en, avec des acteurs tels que TIAMAT Energy Ã Amiens. Â« Le silence de la PPE 3 sur le stockage n’est pas un oubli â€” c’est un choix politique aux consÃ©quences Ã©conomiques rÃ©elles pour chaque FranÃ§aisÂ Â» poursuit Tim Abady. Aujourd’hui, le producteur encaisse les revenus du kilowattheure variable, tandis que la collectivitÃ© supporte le coÃ»t de la stabilisation du rÃ©seau. Â«Â Nous proposons de mettre fin Ã ce transfert de charges injuste, grÃ¢ce Ã une obligation simple : celui qui gÃ©nÃ¨re la variabilitÃ© physique doit en assumer la gestion et le coÃ»t. La technologie Sodium-Ion rend cette exigence non seulement juste, mais Ã©conomiquement soutenable dÃ¨s maintenant Â» conclut-il.