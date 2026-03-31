Avec le soutien financier de la BEI, la PrincipautÃ© dâ€™Andorre sâ€™invente un avenir durable et renouvelable

La Banque europÃ©enne d’investissement (BEI) a approuvÃ© un prÃªt-cadre de 60 millions d’euros pour financer la transition Ã©nergÃ©tique en Andorre et ainsi contribuer Ã rÃ©duire la dÃ©pendance de l’Europe aux importations de combustibles fossiles. La BEI et la PrincipautÃ© d’Andorre ont signÃ© la premiÃ¨re tranche du prÃªt de 30 millions d’euros. Le projet comprend des investissements dans la production d’Ã©nergie renouvelable ainsi que dans les rÃ©seaux de transport et de distribution d’Ã©lectricitÃ©. Des investissements seront Ã©galement rÃ©alisÃ©s dans les rÃ©seaux et systÃ¨mes de chauffage et de climatisation urbains.

C’est le premier prÃªt signÃ© par la BEI avec Andorre. Cette opÃ©ration contribuera Ã accÃ©lÃ©rer la transition Ã©cologique de la PrincipautÃ© et Ã amÃ©liorer sa sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique en soutenant des projets stratÃ©giques, principalement dÃ©veloppÃ©s par les Forces ElÃ¨ctriques d’Andorra (FEDA). Ces investissements permettront une transition vers un modÃ¨le Ã©nergÃ©tique plus durable, tout en contribuant Ã rÃ©duire la dÃ©pendance d’Andorre aux importations d’Ã©nergie.

Le prÃªt est accordÃ© Ã des conditions financiÃ¨res favorables, conformÃ©ment Ã ce que la BEI offre aux pays europÃ©ens ayant la mÃªme note de crÃ©dit qu’Andorre. L’opÃ©ration augmentera ainsi et diversifiera le bassin de financement international de la PrincipautÃ©. Le projet servira les objectifs d’action climatique dÃ©finis dans la Feuille de route stratÃ©gique du Groupe BEI pour 2024-2027 et la phase deux de la Feuille de route de la Banque Climatique pour 2026-2030.