LONGi Solar alimente le plus grand projet solaire sur toit de Norvège avec sa série de modules de contact arrière Hi-MO X10

LONGi Solar a livré ses modules Hi-MO X10 à haute efficacité équipés de la technologie HPBC 2.0 à contre-contact pour la plus grande installation solaire sur toit de Norvège à ce jour, à l’entrepôt Ahlsell Norge AS. Le système de 7,6 MWc, couvrant environ 30 000 mètres carrés de surface de toiture, a été raccordé au réseau en octobre 2025.

Développé et construit par Solcellespesialisten AS, la principale entreprise norvégienne de CPE et partenaire de longue date de LONGi, le projet comprend environ 12 000 modules LONGi Hi-MO X10, produisant environ 6,8 GWh d’électricité propre par an, soit la consommation annuelle d’environ 375 foyers norvégiens et réduisant environ 3 000 tonnes d’émissions de CO₂ chaque année. « Ce projet reflète la force de notre partenariat de longue date avec Solcellespesialisten et notre engagement commun à faire progresser le solaire en Norvège », a déclaré Will Han, directeur général de LONGi Solar Nordics. « En déployant nos modules de contact arrière Hi-MO X10 dans le nouveau centre logistique d’Ahlsell Norge, nous démontrons comment une technologie à haute efficacité et une collaboration locale fiable peuvent permettre des réductions mesurables de CO₂ et établir une nouvelle référence pour les applications commerciales sur les toits dans la région. »

Le nouveau centre logistique d’Ahlsell Norge à Eidsvoll établit une référence en matière d’automatisation et de durabilité

L’entrepôt Ahlsell Norge AS à Deli Forest, Eidsvoll, a été achevé en 2025 et est considéré comme l’une des plus grandes et des plus avancées propriétés logistiques de Norvège. L’installation couvre 64 000 mètres carrés et établit une nouvelle référence pour les opérations logistiques centralisées de grande envergure en Norvège. Il se situe au nord de Gardermoen et combine une automatisation de pointe avec une infrastructure high-tech, incluant un entrepôt automatisé de 36 mètres de haut et une grande installation solaire sur le toit.

Le système solaire devrait produire plus d’électricité annuellement que ce que l’installation consomme. Environ 60 à 70 % de la production totale sera exportée vers le réseau. « Chez Ahlsell, nous visons à diriger notre secteur dans le développement durable », a souligné Jonas Ebbestad, responsable de l’immobilier et de l’administration chez Ahlsell Norge AS. « Avec les modules de contact arrière Hi-MO X10 de LONGi qui alimentent l’installation sur le toit, notre entrepôt bénéficie désormais de rendements énergétiques plus élevés, de coûts d’électricité stables et d’une production d’énergie propre fiable tout au long de l’année. Le système soutient à la fois notre efficacité opérationnelle et nos objectifs d’électrification à long terme. »

La technologie de retour de contact offre des rendements énergétiques plus élevés pour les conditions nordiques sur les toits

La série Hi-MO X10 représente la technologie de contact arrière la plus avancée de LONGi pour les applications commerciales sur toitures. Chaque module délivre jusqu’à 670 W de puissance avec un rendement du module de 24,8 % et un rendement de cellule de 26,6 %. La technologie est basée sur la plateforme HPBC 2.0 (Hybrid Passivated Back Contact) de LONGi, qui intègre un design sans barre de barre bus, une plaquette TaiRay de type n et une structure de passivation multicouches pour améliorer l’absorption et la fiabilité de la lumière. Le Hi-MO X10 offre également une faible dégradation la première année d’environ 1 %, un taux linéaire annuel de seulement 0,35 % et un coefficient de température amélioré de -0,26 %/°C. Combinées, ces caractéristiques permettent un rendement énergétique plus élevé et une durabilité plus forte dans des environnements exigeants. Une résistance mécanique accrue, incluant une augmentation de 16 % de la résistance à la rupture des wafers, ainsi qu’une réduction significative des ombres et des pertes de points chauds rendent le Hi-MO X10 idéal pour les toits commerciaux dans les climats nordiques, où les conditions de lumière variables et les fortes charges de neige et de vent exigent une grande durabilité.

‍

Le solaire sur toit accélère la croissance du marché photovoltaïque norvégien au-delà de 750 MW

L’industrie solaire norvégienne entre dans une nouvelle phase d’expansion. Après avoir ajouté près de 150 MW de nouvelle capacité en 2024, les installations totales ont désormais dépassé 750 MW à l’échelle nationale en 2025, les toits commerciaux et industriels étant à l’origine de la croissance majeure. Des études publiées en 2024 estiment que les toits norvégiens pourraient techniquement accueillir jusqu’à 31 GW, ce qui représente une génération potentielle d’environ 30 TWh par an. Le gouvernement vise à atteindre 8 TWh d’électricité solaire d’ici 2030, les systèmes de toiture devant contribuer de manière significative. Dans ce contexte, l’installation Ahlsell démontre comment les toitures à grande échelle peuvent soutenir les objectifs nationaux d’énergies renouvelables tout en réduisant les émissions et en renforçant la résilience énergétique. Pareto Alternative Investments a agi en tant qu’investisseur du projet, tandis que le système intègre les onduleurs Solis et les structures de montage Van der Valk pour garantir une fiabilité à long terme et une stabilité structurelle. Cette installation représente une nouvelle avancée pour le marché solaire norvégien en pleine expansion et renforce l’engagement de LONGi à faire progresser des solutions énergétiques durables et à haute efficacité dans toute la région nordique.