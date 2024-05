Transition énergétique en France : TotalEnergies franchit le cap des 2 GW d’électricité renouvelable

À l’occasion de l’inauguration le vendredi 24 mai d’un parc éolien de 63 mégawatts (MW) dans la Marne, TotalEnergies annonce dépasser les 2 gigawatts (GW) de puissance installée de production d’électricité renouvelable en France. De quoi revendiquer une place dans le top 3 des électriciens renouvelables en France !

Avec plus de 660 centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et de stockage par batterie, le parc renouvelable de TotalEnergies en France répond aux besoins en électricité de l’équivalent de 1,8 million de personnes et permet d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 800.000 tonnes de CO2 chaque année. En 2023, TotalEnergies a investi près de 400 millions d’euros dans les renouvelables en France. Avec 2 GW de capacité installée, TotalEnergies se place dans le top 3 des électriciens renouvelables en France.

Une présence aux côtés de tous les acteurs des territoires

En France, TotalEnergies développe, construit et exploite des projets intégrés de production d’électricité renouvelable sur l’ensemble du territoire, avec la plus grande attention portée aux sujets de cohabitation avec les riverains, de sécurité et de biodiversité locale. Le groupe travaille avec des collectivités locales, des agriculteurs avec Ombrea, et des clients industriels comme le Groupe Charles André, Renault Trucks ou L’Oréal dans le solaire sur toitures.

De l’électricité verte pour les clients et les bornes de recharge du groupe !

En France, les capacités de production renouvelable de TotalEnergies alimentent le réseau électrique national et les territoires, tout en contribuant à la propre transition énergétique de l’entreprise en permettant de fournir de l’électricité verte pour :

décarboner la production d’énergie des usines comme avec les centrales solaires sur les sites industriels de Grandpuits, Gargenville ou La Mède ;

comme avec les centrales solaires sur les sites industriels de Grandpuits, Gargenville ou La Mède ; alimenter les 21 000 points de recharge pour véhicules électriques et même plus avec le début du déploiement cette année de 3 500 points de recharge supplémentaires à Bordeaux, Lille, Lyon et Rungis;

et même plus avec le début du déploiement cette année de 3 500 points de recharge supplémentaires à Bordeaux, Lille, Lyon et Rungis; proposer des offres d’électricité plus durables et répondre ainsi aux attentes de décarbonation des 4,2 millions de clients particuliers et professionnels en électricité.

« Dépasser les 2 GW de renouvelables dans le pays est une fierté qui concrétise notre rôle de leader de la transition énergétique en France, au plus près des territoires et de nos clients. Cette réussite n’aurait pas été possible sans le travail et l’implication de nos 600 collaborateurs qui développent des projets renouvelables en métropole et en outre-mer », a déclaré Isabelle Patrier, Directrice France de TotalEnergies.