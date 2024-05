In vino veritas, in vino renouvelables

VinaSolar organise sa 1ère édition de la dégustation La Parisienne le 27 juin au cœur de Montmartre. Cette jeune association d’amateurs de vin engagés dans la transition énergétique ambitionne de lier l’utile à l’agréable en organisant des dégustations de bons crus s’adressant aux professionnels des énergies renouvelables. Santé ! Avec modération.

L’objectif de VinaSolar est de mettre en contact les professionnels des EnRs, afin d’échanger sur les bonnes pratiques et participer au développement de la filière. Tous les acteurs de la filière sont les bienvenus aux dégustations : développeurs, cabinet d’avocat, financiers, constructeur, fournisseurs, distributeurs… L’aventure a débuté à Montpellier en décembre dernier, pour la toute première dégustation de ce jeune club qui a fait salle comble avec 90 convives et 52 entreprises représentées des EnRs. Autour de bonnes bouteilles et de quoi se sustenter, les 8 membres de l’associations VinaSolar narrent les particularités des vins dégustés mais œuvrent également aux interactions professionnelles entre les invités. Le 27 juin prochain, VinaSolar pose ses bagages dans la capitale et organise sa première dégustation parisienne sur la mythique place du Tertre au cœur de Montmartre. RDV au bar à vin Chez Eugène, 17 place du Tertre, 75018 Paris. Attention, nombre de places limité !

www.helloasso.com/associations/vina-solar/evenements/degustation-vinasolar-jeudi-27-juin-2024-chez-eugene-paris