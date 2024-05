“Cerises en péril : Pourquoi « l’abri fruits » reste inaccessible aux agriculteurs des Pyrénées Orientales” ?

Philippe Brion et François Pelras, co-fondateurs d’eENERAGRI, ont créé un « abri fruit » solaire. Dans leur département des Pyrénées-Orientales touché par une sécheresse séculaire, les aléas climatiques et notamment quelques ondées bienvenues viennent de mettre à mal les récoltes des cerises bien connues du Vallespir. Les récentes pluies ont ainsi causé des dégâts importants, détruisant 60 à 70 % des cerises, comme le rapporte L’Indépendant, le journal local, dans son article du 20 mai 2024.

Pourtant, ENERAGRI avait proposé une solution innovante en 2021, après les pluies de printemps de 2020 : « l’abri fruits ». Cet outil est conçu pour protéger les cultures comme les cerisiers des intempéries, de la pluie, de la grêle et de la mouche Suzuki, offrant ainsi une protection essentielle aux agriculteurs. Entièrement financé par l’énergie solaire, cet abri permettrait aux agriculteurs de sécuriser leurs récoltes sans coût supplémentaire pour eux.

« Malheureusement, l’initiative de « l’abri fruits » se heurte à des obstacles administratifs majeurs. Les permis de construire nécessaires sont systématiquement refusés par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), la Chambre d’Agriculture, et à fortiori par de nombreux élus locaux. Cette opposition compromet sérieusement l’adoption de cette innovation et laisse les agriculteurs vulnérables au dérèglement climatiques » déplore François Pelras.

« Certains décideurs, considérés comme des fossoyeurs de l’agriculture catalane, estiment qu’une diversification vers des cultures comme la pistache ou les figues de barbarie pourrait sauver le département. Cependant, cette vision ne tient pas compte des besoins immédiats des agriculteurs et des spécificités climatiques et culturelles de la région » ajoute Philippe Brion.

Et les promoteurs de l’abri fruits de conclure : « Il est crucial que les autorités et les parties prenantes reconsidèrent leur position et travaillent ensemble pour soutenir des solutions viables et durables pour protéger les cultures locales face aux changements climatiques. L’abri fruits pourrait être une partie de cette solution, offrant une protection indispensable aux agriculteurs du Vallespir et d’ailleurs ».