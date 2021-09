Transition Ã©cologique et rÃ©duction des GES : OMNEGY obtient l’accrÃ©ditation Bilan Carbone

OMNEGY, cabinet de conseil et de courtage en énergie, vient d’obtenir l’accréditation Bilan Carbone délivrée sous couvert du Ministère de la Transition Écologique (ADEME). Cette accréditation atteste de l’habilitation du cabinet à mesurer l’impact des entreprises sur le climat, à les conseiller sur les leviers actionnables pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à détailler les investissements potentiels de compensation.

Les urgences climatiques récemment constatées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) démontrent une nécessité pour les entreprises d’agir pour la cause environnementale en limitant autant que possible leur production de C02. Aussi, si toutes les entreprises ne sont pas obligées par la législation de réaliser un bilan carbone, nombre d’entre elles affirment leur volonté d’adopter des démarches plus vertueuses. En parallèle, les pouvoirs publics visent de plus en plus à replacer les enjeux environnementaux aux premiers plans, notamment en renforçant la responsabilité des acteurs émettant des GES. Par ailleurs, la compensation carbone pourrait bien, dans un futur proche, devenir le nouveau standard. Afin d’accompagner les entreprises dans leur transition écologique, OMNEGY a ainsi ouvert un pôle avec une expertise accréditée par l’Etat, dédiée à ces problématiques. Ce pôle aidera les entreprises souhaitant minimiser leur impact environnemental et climatique à mesurer leurs émissions carbone et à repenser leur capacité d’effacement pour réaliser un geste concret en faveur de la transition écologique française et européenne, tout en réalisant des économies d’énergies conséquentes.