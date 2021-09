CIP et PT Akuo Energy IndonÃ©sie sâ€™associent pour dÃ©velopper des projets d’EnR de plus de 400 MW en IndonÃ©sie

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), l’un des plus grands gestionnaires de fonds axés sur les énergies renouvelables au monde, a conclu, par l’intermédiaire de Copenhagen Infrastructure New Markets Fund I (“CI NMF”), une co-entreprise avec PT Akuo Energy Indonésie, une filiale d’Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable. Dans le cadre de cette co-entreprise, CI NMF et Akuo développeront conjointement un portefeuille initial de plus de 400 MW de projets éoliens terrestres, solaires et hydroélectriques au fil de l’eau en Indonésie, avec un potentiel de développement futur. Cette transaction marque le premier investissement de CI NMF sur le marché indonésien des énergies renouvelables. Ce portefeuille contribue à hauteur de 4,5 % dans les objectifs de l’Indonésie d’atteindre 23 % d’énergie renouvelable dans son mix électrique d’ici 2025. Eric Scotto, cofondateur et président d’Akuo, déclare : “Akuo a investi de manière significative sur le marché indonésien ces dernières années, en mettant en place une équipe locale exceptionnellement compétente, dotée d’une réelle expérience dans la compréhension du marché indonésien. Parvenir à un accord avec un partenaire aussi solide et engagé que CIP est une étape importante pour le développement d’un portefeuille important et multi technologies au service des citoyens indonésiens.” Niels Holst, associé et responsable de CI NMF, a commenté : “Nous sommes ravis de franchir cette première étape importante avec Akuo, que nous considérons comme un excellent partenaire. L’Indonésie est un marché dont la pénétration des énergies renouvelables est relativement limitée, mais dont le potentiel est très important, et qui est donc un marché clé pour CI NMF. Nous sommes impatients de pouvoir fournir dans le pays une énergie renouvelable de première qualité, à grande échelle et à des coûts compétitifs. Avec notre investissement récent annoncé en Inde, cette transaction démontre un progrès significatif dans le cadre du plan d’investissement de CI NMF et souligne notre capacité à réaliser des investissements malgré l’incertitude persistante liée à la COVID-19.”