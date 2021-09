PhotovoltaÃ¯que : SMA inaugure son nouveau centre dâ€™essais CEM Ã  lâ€™occasion de ses 40 ans

SMA a récemment inauguré son nouveau centre d’essais en compatibilité électromagnétique (CEM) à Kassel, en Allemagne, à l’occasion de son 40ème anniversaire. Ce hall permettra la réalisation d’essais complets pour des onduleurs et des systèmes de forte puissance électrique jusqu’à 5 mégawatts. SMA a investi 6 millions d’euros dans la construction de ce centre d’essais ultramoderne et affirme ainsi le développement de sa production en Allemagne et sur le territoire européen.

« Depuis 40 ans, nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique. Ce nouvel investissement dans ce centre d’essais unique confirme notre attachement à proposer à nos clients des solutions de qualité, innovantes et s’intégrant dans un monde digitalisé très sensible aux perturbations électromagnétiques » confie Vincent Mathely, Directeur Commercial, SMA France.

Un centre d’essais unique au monde

Le photovoltaïque est en passe de devenir l’un des principaux piliers de l’approvisionnement énergétique à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, les onduleurs photovoltaïques sont soumis à des exigences toujours plus strictes en matière de sécurité et de capacité d’intégration. « Dans notre nouveau centre d’essais unique au monde, nous pouvons également contrôler de manière rapide et fiable la compatibilité électromagnétique de systèmes de très grande envergure. Nous pourrons ainsi garantir que nos futures solutions pour centrales photovoltaïques satisferont elles aussi les exigences de sécurité des marchés internationaux. En tant qu’acteur de la transition énergétique, nous investissons ainsi dans l’avenir afin de permettre à SMA de tirer pleinement parti du marché mondial du photovoltaïque, qui connaît une expansion constante » souligne Jürgen Reinert, Président du Comité de direction de SMA. SMA est depuis 40 ans un moteur d’innovation technologique au service de la transition énergétique. Ce nouveau hall CEM souligne les normes de qualité et de performance élevées que l’entreprise s’impose à elle-même et à ses produits. « SMA le prouve : la transition énergétique n’est pas seulement une nécessité écologique, elle est également un modèle commercial porteur» poursuit Tarek Al-Wazir, Ministre de l’Économie du Land de Hesse, Allemagne.

Des essais de compatibilité électromagnétique

Le hall d’essais CEM ultramoderne de SMA comprend environ 740 mètres carrés de surface de laboratoires. Il sera possible d’y tester des appareils dont le poids total pourra atteindre 30 tonnes et la dissipation de chaleur 200 kW. Les émissions parasites et l’insensibilité aux brouillages pourront y être mesurées jusqu’à une distance de 10 mètres. Le hall d’essais servira, entre autres, à la réalisation d’essais sur les futures générations de l’onduleur central Sunny Central UP, tout juste lancé sur le marché. Par ailleurs, il est prévu de mettre le hall d’essais à la disposition d’entreprises spécialisées dans les domaines de l’électromobilité, de l’énergie éolienne ou encore des applications ferroviaires pour la réalisation de mesures. Les essais de compatibilité électromagnétique garantissent que les composants électroniques montés dans les onduleurs, et d’autres appareils, n’entraînent aucune perturbation susceptible d’affecter d’autres applications. Ils servent également à s’assurer que les ondes électromagnétiques externes n’exercent aucune influence perturbatrice sur les appareils.