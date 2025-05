Transiâ€™sun lance une levÃ©e de fonds participative sur Enerfip pour financer 28 centrales photovoltaÃ¯ques en toiture

Transi’sun, producteur indépendant d’énergies renouvelables, annonce le lancement d’une levée de fonds participative de 1 500 000 € sur la plateforme Enerfip, afin de financer le développement de 28 centrales photovoltaïques en toiture réparties sur le territoire français, via sa société de projets dédiée Transi’one. Ces installations représentent une puissance totale de 10,2 MWc, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 2 523 foyers, et permettront d’éviter chaque année 744 tonnes de CO₂, contribuant activement à la transition énergétique locale.

Cette levée de fonds est ouverte à tous les citoyens souhaitant investir dans une énergie propre, utile et ancrée dans les territoires. « Chez Transi’sun, nous croyons que la transition énergétique se construit à l’échelle des territoires, avec ceux qui y vivent et y travaillent. Grâce à cette levée de fonds participative, nous donnons à chacun l’opportunité de soutenir des projets photovoltaïques concrets, utiles, et ancrés localement. C’est une aventure collective, au service d’une énergie plus durable, plus proche, plus humaine » confie Jérôme Greffier, Président et co-fondateur de Transi’sun.

Encadré

Quid de Transi’sun ?

Basée à Aix-en-Provence, Transi’sun développe des projets solaires au sol, agrivoltaïques et en toitures. Transi’sun s’appuie sur l’expertise technique d’Azolis, société soeur spécialisée dans la construction de bâtiments photovoltaïques agricoles et industriels. Ensemble, elles forment un groupe intégré, capable de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, ingénierie, construction et exploitation. L’entreprise se distingue par sa réactivité, sa proximité terrain et sa capacité à structurer des projets à fort impact environnemental et territorial.