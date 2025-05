Campbell Scientific et CalibSun signent un protocole dâ€™accord pour optimiser la performance des actifs photovoltaÃ¯ques

La société américaine Campbell Scientific, spécialisée dans les systèmes de mesure environnementale de haute précision, et la société française CalibSun, experte en prévision solaire et modélisation de la production énergétique PV, ont signé un protocole d’accord (Memorandum of Understanding – MoU) officialisant leur collaboration stratégique à l’occasion d’Intersolar 2025. Tant il est vrai qu’aujourd’hui valoriser les actifs solaires, c’est prévoir !

Cet accord vise à développer et promouvoir des solutions intégrées combinant les capteurs et caméras sur site de Campbell Scientific avec les algorithmes de prévision et de modélisation développés par CalibSun. Cette collaboration unique au monde associe l’excellence de la mesure environnementale à l’intelligence de la prévision énergétique. Cette offre inédite, à la fois technologique et opérationnelle, permet aux acteurs du solaire de prendre de meilleures décisions, de réduire les pénalités liées aux écarts de prévision, et de maximiser du retour sur investissement des actifs photovoltaïques.

Deux axes d’innovation structurent cette coopération :

INSTANT : un système de prévision à très court terme (nowcasting), fondé sur des caméras hémisphériques et d’autres capteurs installés sur site par Campbell Scientific. Les données sont analysées en temps réel par un algorithme innovant développé par CalibSun, capable d’anticiper les variations d’irradiance grâce à l’analyse d’images et à la modélisation du déplacement des nuages. Ce dispositif s’adresse notamment aux centrales de grande taille opérant dans des zones à forte variabilité météorologique ou soumises à des pénalités réseau (par exemple en Inde).

FUTURE : un service complet d’évaluation de la ressource solaire destiné aux développeurs de centrales photovoltaïques. Il associe une année de mesures météorologiques collectées sur site par une station Campbell Scientific avec un traitement de données réalisé par les algorithmes d’intelligence artificielle de CalibSun. Ce service permet de produire des données (P50, P90, TMY) directement valorisables par les banques et les investisseurs, renforçant ainsi le modèle économique et les conditions de financement des projets.

Pensées pour un déploiement international, ces deux solutions intégrées s’adressent aussi bien aux développeurs, qu’aux exploitants de centrales et aux acteurs du financement — dans un contexte où l’optimisation des actifs solaires constitue un levier clé de la transition énergétique.

youtu.be/SF6_bfttQp8?si=YdmZ4krddAjYwAw1