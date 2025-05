Colloque national photovoltaÃ¯que le mardi 20 mai Ã  Bordeaux

Le Syndicat des énergies renouvelables organise le mardi 20 mai prochain au Palais de la Bourse à Bordeaux le 10e Colloque National Photovoltaïque. Après une édition 2024 qui a été une réussite avec près de 450 participants à Montpellier, le Colloque National Photovoltaïque revient ! Cette nouvelle édition permettra de débattre des enjeux de la filière et des perspectives du solaire en Europe et en France d’ici 2030 et après.

En 2024, le secteur du photovoltaïque continue d’enregistrer des progrès significatifs. Avec l’ajout de 4,6 GW, la puissance raccordée au réseau Enedis dépasse désormais les 22 GW. Toutefois, ces derniers mois, l’industrie a fait face à plusieurs critiques : elle serait responsable de la congestion des réseaux électriques et participerait aux épisodes de prix négatifs en cas de surproduction – le tout à un coût trop élevé pour les finances publiques.

C’est oublier les avantages environnementaux, socio-économiques et géopolitiques que le photovoltaïque apporte au territoire national et au-delà. Au moment où deux tiers de la consommation énergétique en France dépend encore de combustibles fossiles importés – représentant un coût annuel de 50 milliards d’euros dans notre balance commerciale – réduire cette dépendance géopolitique devient crucial, non seulement pour l’économie, mais aussi pour répondre à l’urgence climatique. Le photovoltaïque est également un atout par sa capacité de développement rapide face au besoin d’autonomie énergétique à présent crucial.

En ce dixième anniversaire du Colloque National Photovoltaïque, il convient de revenir aux fondamentaux de l’électron photovoltaïque pour les valoriser dans un contexte économique et politique au niveau national et international pour le moins incertain.

