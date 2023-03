Transformation durable dans le secteur de l’Ã©nergie : econnext AG compte sur les scale-up

Durabilité dans tous les sens du terme, ClimateTech et réussite technologique: telle est la philosophie d’investissement d’econnext AG. La société mère de plusieurs entreprises pour le développement de technologies vertes orientées vers les critères ESG compte sur les “scale-ups”. Explications !

En matière d’économie, les scale-ups se différencient des start-ups par leur maturité. Leurs produits ont performent déjà sur le marché et elles sont prêtes pour l’expansion du marché. Le facteur décisif dans la sélection des objets d’investissement par econnext AG repose sur le potentiel de synergie des scale-ups entre elles. Cette approche holistique permet au groupe econnext de concevoir les innovations en réseau et ainsi de faire avancer de manière décisive les solutions pour la neutralité climatique.

Tuiles solaires Autarq

Compte tenu de la nécessité de d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2045 en Allemagne et d’ici 2050 dans l’Union Européenne, il n’y a plus de temps à perdre dans la transition énergétique. Les fortes flambées des prix des combustibles fossiles et les perturbations de l’approvisionnement exercent une pression supplémentaire sur les marchés. Avec des investissements ciblés dans des scale-ups, econnext AG s’engage pour des solutions pratiques. Dr Sabrina Schulz, membre du conseil d’administration d’econnext, souligne : “Nous devons maintenant nous détourner résolument de toutes les sources d’énergie fossiles. Cela ouvre la voie à la réussite du déploiement des technologies vertes existantes. La société econnext AG s’est donné pour mission d’aider les jeunes entreprises ClimateTech à s’établir sur le marché”. Actuellement, econnext AG est investie dans sept scale-ups. Comme société holding, econnext compte sur deux facteurs essentiels : des technologies innovantes et évolutives ainsi qu’un impact positif et durable sur le climat, l’environnement et la société, orienté vers les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Le porte-feuille s’étend des entreprises du secteur B2B comme Circular Carbon, spécialisée dans la chaleur verte et le charbon végétal, ou GRIPS, un concepteur de projets en énergie renouvelable, aux entreprises B2B4C comme Autarq, un fournisseur de tuiles solaires allemand qui conçoit des tuiles de 10 à 12,5 kWc pour couvrir les toits et offrir aux foyers une énergie domestique propre et compétitive.

“La transformation du secteur de l’énergie va de pair avec de grandes opportunités d’investissement”

Depuis janvier 2023, econnext AG est par ailleurs cofondatrice de l’initiative Invest.Green, un réseau basé sur l’adhésion d’entreprises, de petits investisseurs, de leurs conseillers financiers et d’autres acteurs clés de l’économie verte émergente. Dr Matthew Kiernan, cofondateur et directeur général d’Invest.Green : “Notre objectif d’entreprise est de rendre les investissements verts accessibles à tous les groupes de population et d’orienter le capital vers des projets écologiquement rationnels et financièrement attrayants. Les partenariats avec des entreprises pionnières comme econnext nous rapprochent considérablement de ces objectifs”. Outre un portefeuille diversifié avec une orientation claire vers la durabilité et la réussite commerciale, econnext AG compte notamment sur les synergies entre ses subsidiaires : La participation Ambibox, par exemple, produit déjà des onduleurs solaires qui sont utilisés entre autres pour les installations photovoltaïques d’Autarq. Une autre filiale, LUMENION, peut à son tour stocker l’énergie renouvelable via une technologie power to heat spéciale et la rendre disponible, par exemple, sous forme de chaleur industrielle. L’objectif d’econnext AG se reflète dans les synergies des solutions individuelles : la réussite de l’établissement sur le marché de technologies innovantes et évolutives avec un impact positif et durable sur le climat, l’environnement et la société. “La transformation du secteur de l’énergie va de pair avec de grandes opportunités d’investissement en Allemagne et en Europe”, déclare Dr Sabrina Schulz, membre du conseil d’econnext AG. ” La neutralité climatique dépend d’innovations et de nouveaux modèles commerciaux – et nos entreprises et leurs solutions sont prêtes pour la rendre possible”.