RWE sâ€™engage localement pour rÃ©duire la facture des riverains de ses parcs Ã©oliens et solaires avec son partenaire Energie dâ€™ici

RWE a développé une offre attractive allant jusqu’à 50 % de la facture annuelle d’électricité des foyers situés sur les communes d’implantation d’énergies renouvelables solaire ou éolien, permettant d’associer directement les riverains aux retombées de la production locale d’électricité.

RWE, acteur majeur de la transition énergétique, est à l’initiative d’une offre inédite par son ampleur à destination des riverains des communes d’implantation de ses parcs éoliens. Avec son partenaire Energie d’ici, marque de l’Union des Producteurs Locaux d’électricité, RWE propose une réduction sur la facture d’électricité des riverains pouvant atteindre près de 50 % du montant annuel moyen.

Ce premier accord porte sur le parc éolien Les Pierrots dans l’Indre et sera ensuite répliqué sur d’autres municipalités où sont implantés des parcs développés par RWE. « C’est une grande satisfaction de voir ce travail engagé il y a déjà plusieurs mois aboutir. Les projets d’énergie renouvelable sont par nature décentralisés et situés dans des territoires ruraux. L’implication des locaux est essentielle, comme l’a récemment rappelé la loi sur l’accélération des énergies renouvelables. Offrir une réduction sur la facture d’électricité participe très concrètement à cette volonté d’associer les riverains aux retombées de la transition énergétique. C’est aussi cela que nous défendons dans le déploiement des énergies renouvelables : une énergie dont les profits soient partagés avec les habitants des territoires. » précise Joseph Fonio, PDG de RWE Renouvelables France.

Une offre d’électricité verte destinée aux particuliers et TPE des communes d’implantation

Ce premier projet a pour ambition de favoriser l’appropriation du parc éolien par les habitants des territoires. RWE a développé avec son partenaire Energie d’ici une offre de fourniture d’électricité verte claire et lisible afin qu’elle puisse profiter au plus grand nombre. Tous les foyers et très petites entreprises (TPE), disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, des communes d’implantation des parcs éoliens visés par l’opération sont éligibles à cette offre. Les démarches ont été simplifiées au maximum et s’effectuent sur demande par téléphone ou via un bulletin d’adhésion disponible sur le site internet d’Energie d’Ici, en mairie et lors des permanences qui se tiendront dans les communes concernées par l’opération.

Une réduction liée à la puissance du parc éolien

Malgré l’abandon de certaines dispositions prévues dans la loi d’accélération sur les énergies renouvelables, RWE reprend à sa charge les ambitions concernant le partage de la valeur avec les territoires. Les réductions disponibles sont ainsi indexées en fonction de la puissance du parc éolien. Pour le parc éolien des Pierrots, dont la puissance est de 26,4 MW, les montants de la réduction adossés au compteur électrique sont par exemple de 120 €/an pour un compteur de 3 kVA, de 360 €/an pour une puissance de 6 kVA et de 528 €/an pour les compteurs compris entre 9 kVA et 36 kVA. Cette réduction pourra ainsi représenter jusqu’à 50 % d’une facture moyenne d’un foyer rural.

Par ailleurs, Energie d’ici, partenaire de RWE, garantit la production et la fourniture d’une électricité 100 % locale et 100 % renouvelable, certifiée par des garanties d’origine. Cette électricité verte est ainsi commercialisée directement du producteur au consommateur.

RWE affirme ses positions en France

RWE a une longue expérience en France puisque le Groupe s’est appuyé pour son implantation sur des équipes ayant développé de nombreux parcs éoliens et solaires. Sa stratégie sur le territoire national est aujourd’hui entièrement tournée vers les énergies renouvelables pour lesquelles il développe des solutions innovantes telles que celle mise en place avec son partenaire Energie d’ici. Réunies sous la bannière Community Champion, ces initiatives ont pour objectif de développer un catalogue de mesures pour répondre aux besoins des communautés locales. A moyen terme, RWE souhaite ainsi diversifier ces actions pour offrir aux territoires les projets les mieux intégrés possibles.