Adrien AppÃ©rÃ© rejoint VSB Ã©nergies nouvelles comme nouveau Directeur DÃ©veloppement

VSB énergies nouvelles, producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce la nomination d’Adrien Appéré comme Directeur Développement.

Diplômé de l’IUT de Tarbes avec une Licence professionnelle STER (science et techniques des énergies renouvelables), Adrien Appéré (37 ans) revendique une quinzaine d’années d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables. Il débute sa carrière côté turbinier, chez Nordex France. Il rejoint rapidement les métiers du développement en occupant les postes de chef de projet puis responsable développement éolien chez Epuron.

Depuis 2017, il occupait le poste de Directeur Développement éolien et photovoltaïque chez ERG France. Directement rattaché au Gérant/Directeur Général de VSB énergies nouvelles et membre du Comité de Direction, le Directeur Développement de VSB énergies nouvelles participe à la définition de la stratégie de l’entreprise et accompagne sa croissance en supervisant les projets éoliens et photovoltaïques sur tout le territoire national. En tant que Directeur Développement, Adrien Appéré aura la charge du management de plus de 50 collaborateurs répartis sur 6 agences.

« J’ai choisi de travailler dans le domaine des énergies renouvelables par conviction, celle que la transition écologique et énergétique était incontournable », explique Adrien Appéré. « Poursuivre l’aventure avec VSB énergies nouvelles est particulièrement enthousiasmant. La société est extrêmement dynamique, s’inscrit parmi les leaders du marché, et possède des équipes particulièrement impliquées et motivées, que demander de plus ! »

A la suite d’Adrien Appéré, un nouveau Responsable Ingénierie, Julien Richard, viendra rejoindre les rangs de VSB énergies nouvelles en avril, portant à 17 collaborateurs l’équipe ingénierie. VSB va poursuivre ses recrutements tout au long de l’année afin de continuer à renforcer ses équipes et accélérer sa croissance.