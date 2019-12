RES : 20 ans de succÃ¨s et dâ€™innovation au service des Ã©nergies renouvelables en France

RES fêtait en cette année 2019 ses 20 ans en France. 20 années au cours desquelles l’entreprise a connu de nombreuses évolutions et une très belle croissance. Un peu d’histoire…

Pionnière dans l’industrie éolienne en 1999, RES était à l’époque EOLE-RES, coentreprise née de la fusion du bureau d’études ardéchois Eole Technologie et du groupe britannique RES. L’entreprise ne compte alors que 5 salariés. Deux ans après sa création, EOLE-RES met en service son premier et plus emblématique projet : le parc éolien de Souleilla-Corbières. Situé dans l’Aude, il s’agit alors du plus grand parc éolien sur le sol français.

En 2009, RES se lance dans le solaire photovoltaïque

Le début des années 2000 est marqué par l’obtention de nombreux projets pour EOLE-RES. Les importants investissements engendrés amènent à une nouvelle étape majeure dans l’existence de l’entreprise : en 2004, EOLE-RES devient partie intégrante du groupe RES qui compte aujourd’hui plus de 2 000 collaborateurs à travers dix pays dans le monde. Cette intégration au sein d’un groupe familial d’envergure internationale a considérablement renforcé la capacité de l’entreprise à développer un plus grand nombre de projets et à diversifier son activité.

Dotée de ressources supplémentaires, RES se lance en 2009 dans le solaire photovoltaïque. Deux ans plus tard, la centrale solaire de Puits Castan, la première développée et construite par RES en France, voit le jour dans l’Aude. Par la suite, les équipes dédiées au développement de projets photovoltaïques n’ont eu de cesse de s’étoffer et ont obtenu pas moins de 26 projets au cours de ces 4 dernières années. RES est engagée dans une trajectoire de croissance soutenue en matière de développement solaire et a aujourd’hui pour objectif de s’imposer comme acteur majeur de la filière en France.

RES intervient également dans le domaine de l’éolien en mer au travers de l’attribution, lors de l’appel d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France de la CRE en 2011, du projet offshore de Saint Brieuc. Ce projet de 496 MW, développé conjointement avec Iberdrola et la Caisse des Dépôts, devrait être mis en service en 2023.

RES et le stockage d’électricité

Enfin, l’entreprise s’est engagée en 2018 dans un autre domaine d’avenir : le stockage d’électricité. L’équipe dédiée a obtenu en juillet dernier la 1ère autorisation pour l’installation d’une centrale de stockage d’énergie par batteries. Cette nouvelle activité permettra à la fois de répondre aux besoins du réseau afin d’assurer une sécurité accrue de l’approvisionnement en électricité pour les consommateurs et de favoriser l’intégration des énergies renouvelables dans le paysage électrique français.

Jean-François Petit, Directeur Général, souligne « Depuis 20 ans, nos équipes ont œuvré pour faire évoluer l’entreprise et la filière et ont fait de RES une entreprise reconnue dont la mission est de contribuer au déploiement des énergies renouvelables, durablement et pour un cout d’énergie le plus bas possible ». En France, RES est à l’origine aujourd’hui de plus de 850 MW de parcs développés, construits et/ou exploités par ses équipes en partenariat avec les collectivités, les entreprises locales de construction et ses partenaires historiques. L’entreprise gère également un portefeuille de plus de 700 MW d’actifs renouvelables. RES est actuellement classé 3ème développeur indépendant du marché de l’éolien en France, cœur de métier historique de la société. Résolument tournée vers l’avenir et engagée dans une démarche d’amélioration continue, l’entreprise a signé son premier contrat de repowering en 2018 pour son parc de Souleilla-Corbières.

Encadré

« Des perspectives d’avenir excellentes »

RES en France compte 220 collaborateurs au sein de ses 9 agences et prévoit de poursuivre le développement de ses équipes en 2020. Sébastien Dubois, Directeur Général, poursuit : « Grâce à un soutien public continu ayant permis des progrès technologiques et industrielles, le coût de production de l’électricité des filières renouvelables les plus matures, comme l’éolien ou le solaire photovoltaïque, a atteint des niveaux compétitifs par rapport aux moyens de production conventionnels. Tout au long des vingt dernières années, RES s’est positionné comme un acteur de référence du secteur. Les perspectives d’avenir sont excellentes. Les objectifs fixés par loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte et la programmation pluriannuelle de l’énergie laissent entrevoir une accélération nécessaire du rythme d’investissement. Dans cette trajectoire, RES ambitionne de consolider son rang parmi les leaders de l’éolien, du solaire et du stockage en France. RES se positionne également fortement comme un prestataire de services à haute valeur ajoutée pour répondre aux besoins d’accompagnement de l’ensemble de ses clients. » À l’aube d’une nouvelle décennie, RES est plus que jamais prête à relever le défi de la transition énergétique pour construire un avenir où chacun aura accès à une énergie décarbonée et abordable.

