Tous les modules Trinasolar sont dÃ©sormais entiÃ¨rement certifiÃ©s pour rÃ©pondre aux exigences de durabilitÃ© du marchÃ© franÃ§ais

Trinasolar a confirmé que tous ses modules ont désormais été entièrement certifiés pour répondre aux exigences strictes de durabilité du marché français. L’entreprise peut fabriquer des produits répondant aux exigences de faible empreinte carbone de 400 kg CO2/kW, ce qui représente une étape importante dans les efforts de Trinasolar pour intégrer les principes environnementaux dans tous ses processus de production, et réaffirme la position de l’entreprise en tant que prescripteur dans la construction d’un avenir plus vert pour le secteur.

Industrie photovoltaïque en France et à l’international

En reconnaissance de ces efforts, Trinasolar a reçu à ce jour 17 certifications de durabilité pour ses produits de Certisolis en France, et d’autres seront à venir dans un avenir proche. Cela signifie que Trinasolar est en mesure de répondre aux exigences strictes fixées par la Commission française de régulation de l’énergie (CRE), selon lesquelles seuls les panneaux solaires ayant des émissions de cycle de vie inférieures peuvent bénéficier d’incitations financières gouvernementales. L’obtention des certifications – parallèlement à l’étape des 400 kg de CO2 / kW – garantira que Trinasolar continuera à proposer ses produits innovants et plus écologiques à ses clients non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Les chiffres des émissions sont calculés en additionnant les émissions individuelles mesurées dans les usines de Trinasolar à chaque étape du processus de fabrication des modules, comme la fabrication des plaquettes, la préparation du silicium et la production de cellules et de modules. Sur la base de ces valeurs réelles, les émissions de Trinasolar sont inférieures aux valeurs moyennes utilisées pour calculer les émissions de l’ensemble de l’industrie.

Superviser et optimiser chaque étape du processus de fabrication

Cela est dû aux principales améliorations apportées par l’entreprise au cours des dernières années, notamment l’augmentation de l’efficacité, la réduction de l’épaisseur des plaquettes et la réduction de la consommation d’électricité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’approche de Trinasolar en matière de minimisation des émissions est ancrée dans l’intégration verticale, permettant à l’entreprise de superviser et d’optimiser chaque étape du processus de fabrication et d’adopter les normes les plus élevées de transparence et de responsabilité. Gonzalo de la Viña, président Europe de Trinasolar, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers des capacités à faible émission de carbone de nos produits. Notre travail dans ce domaine a commencé il y a environ huit ans lorsque nous avons reçu notre première certification d’empreinte carbone, fixant la barre avec un seuil bas carbone de 550 kg CO2 / kW. Depuis lors, nous avons continué à innover dans ce domaine, répondant aux exigences de 400 kg de CO2/kW, témoignage de nos derniers efforts. La reconnaissance de Certisolis et notre conformité aux normes CRE complètent nos accréditations de développement durable existantes, telles que celles que nous avons récemment obtenues de l’EPD ». Une grande partie de ce succès est due au travail acharné visant à mettre en œuvre des normes visant des objectifs de normes zéro émission dans les installations de production à faible émission de carbone de Yiwu, Yancheng et Qinghai en Chine, ainsi qu’à l’accent primordial que Trina accorde en tant qu’entreprise sur la réduction continue des impacts environnementaux des produits. « Nous sommes impatients de continuer à repousser les limites du marché français et au-delà à l’avenir, contribuant ainsi à accélérer la transition vers des solutions énergétiques durables » conclut Gonzalo de la Viña.