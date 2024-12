La Plateforme Verte dresse le panorama des enjeux des énergies renouvelables à l’heure de la CSRD

Lancée en 2018, la Plateforme Verte est une association ayant pour objectif de rassembler les acteurs de la transition énergétique pour mener des actions concrètes et permettre l’accélération des projets. Forte de 180 membres, l’association favorise la transversalité et le dialogue entre ses membres, ce qui constitue la force de réflexion de l’association sur ces sujets nouveaux. Décryptage des travaux réalisés autour de la CSRD et des énergies renouvelables !

Le rôle de La Plateforme Verte est également de mutualiser les réflexions et les actions des membres pour démultiplier la force de frappe de la filière. « Afin d’aider les entreprises de l’association à se mettre en conformité avec la nouvelle directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), le Groupe de travail RSE a initié sur le premier semestre 2024 un travail collectif pour identifier les enjeux communs à la filière des énergies renouvelables, toutes solutions et périmètres d’intervention confondus. Ce travail collectif illustre le rôle joué depuis sa création par la Plateforme Verte pour accélérer les actions dans le secteur des énergies renouvelables et surmonter les défis communs aux acteurs de la filière. » confie Sylvie Perrin, Présidente de l’association.

23 enjeux identifiés pour le secteur des énergies renouvelables, à l’image des forces et défis de la filière

Des réflexions collectives ont permis de retenir 23 enjeux communs aux entreprises de la filière, en dépit parfois des différences au niveau du modèle d’affaires, des périmètres géographiques d’intervention et des types de solutions déployées. Ces 23 enjeux sont répartis en quatre catégories pour une vision complète des impacts, risques et opportunités liés à la filière :

● La catégorie « environnement » rassemble les enjeux environnementaux et climatiques qui sont bien évidemment au cœur de la raison d’être du secteur et intègrent également des sujets d’impacts pour la filière comme la préservation de la biodiversité ou encore le changement d’usage des sols (sur l’ensemble de la chaine de valeur) ;

● La catégorie « social » fait ressortir les enjeux sociaux lies aux employés dans les entreprises de la filière mais considère également les enjeux sur l’ensemble de la chaîne de valeur, comme les conditions de travail des sous-traitants ;

● La catégorie « gouvernance » se compose d’enjeux propres aux prises de décision, de gestion et de suivi des entreprises de la filière, tout en intégrant des enjeux spécifiques au secteur comme la finalité de l’énergie produite qui soulève des questionnements et parfois des dilemmes quand il s’agit de fournir de l’énergie pour des secteurs dits a risque ou controverses ;

● La catégorie « sociétal » rassemble les enjeux principaux concernant les relations de la filière avec son écosystème, des pouvoirs publics aux communautés concernées au niveau local par l’implantation de projets d’énergie renouvelable. Y figurent des enjeux spécifiques comme la question de l’ancrage local et du développement socio-économique qui présente a la fois des opportunités (co-construction des projets avec les acteurs locaux) que des risques (opposition des populations à certains projets au niveau local).

7 enjeux incontournables pour la filière

Parmi ces 23 enjeux, notations et réflexions collectives ont permis de sélectionner 7 enjeux jugés particulièrement incontournables pour le secteur (non classés par ordre d’importance) :

1. Transition énergétique

Les énergies renouvelables sont au cœur des enjeux de transition énergétique a l’échelle mondiale. En proposant une énergie décarbonée, elles constituent le premier levier pour atteindre les objectifs de neutralité carbone fixes a l’échelle européenne. La transition énergétique, parce qu’elle représente une opportunité de développement et que la filière a un impact positif sur cet enjeu, constitue un sujet de travail incontournable pour les acteurs du secteur.

2. Émissions de gaz à effet de serre

En retenant cet enjeu, la Plateforme Verte, au-delà de reconnaitre le rôle évident que jouent les énergies renouvelables dans la réduction des émissions de gaz a effet de serre, reconnait également l’enjeu de réduire les émissions générées par la filière, en particulier sur la chaine d’approvisionnement (extraction des matériaux et production des matériaux, activités logistiques, etc.), lors des opérations et de la fin de vie des projets.

3. Biodiversité

La filière a une empreinte sur la biodiversité, à des degrés divers en fonction des types de solutions déployées. Cet impact est parfois positif, au travers de l’agrivoltaïsme et de la valorisation de sols dégradés permise par certains projets. Il est aussi négatif, surtout lorsqu’on prend en compte l’empreinte des énergies renouvelables sur l’ensemble de la chaine de valeur des projets et en particulier sur les phases amont et lors de la construction. Si les entreprises de la filière font déjà des efforts conséquents pour limiter cet impact grâce a des actions d’évitement, de réduction et de compensation conformes aux règlementations en vigueur, il est clé qu’elles puissent aller plus loin, à l’image de certains acteurs qui développent des projets de restauration de la biodiversité.

4. Lobbying et promotion des énergies renouvelables

Le plaidoyer en faveur des énergies renouvelables auprès des institutions, responsables politiques et décideurs a toujours été constitutif du modèle d’affaires des entreprises de la filière pour permettre de développer les énergies renouvelables. Cet enjeu demeure incontournable et représente une opportunité importante pour la filière.

5. Accessibilité à l’énergie

Par les solutions proposées, la filière permet un accès à une énergie décarbonée dans l’ensemble des zones géographiques, accessible financièrement et permettant une meilleure autonomie énergétique des territoires. Cela représente un élément constitutif et différenciant du secteur.

6. Sécurité et fiabilité des installations

Parce qu’elles sont opératrices de projets d’énergies renouvelables, cet enjeu est essentiel dans le pilotage opérationnel des activités des entreprises membres de la Plateforme Verte. Il s’agit essentiellement d’un enjeu a risque pour la filière tant sur le plan opérationnel (maintien de la continuité de la production) que réputationnel.

7. Gestion des partenariats fournisseurs et prestataires

Cet enjeu a été priorise car il permet de mettre en lumière les sujets lies a la chaine d’approvisionnement de la filière, très exposée a des risques de différentes natures (humains, politiques, commerciaux). Il s’agit autant d’un sujet d’impact que de performance financière pour la filière.

Traçabilité et biodiversité

« Cette liste dessine un panorama des principaux enjeux incontournables pour le secteur des énergies renouvelables, tant en termes d’impacts que de risques et opportunités pour la filière. Cela signifie qu’ils font déjà ou devront faire l’objet d’une attention particulière pour les entreprises de la Plateforme Verte et plus largement pour toutes les entreprises du secteur des énergies renouvelables. » soulignent les membres du collectif. Ces 7 enjeux font écho a des prises de position et réflexions que la Plateforme Verte mène avec ses membres et à travers de groupes de travail thématiques. Par exemple, concernant l’enjeu de la gestion des partenariats fournisseurs, l’association a monté un collectif pour aller auditer collectivement un certain nombre d’usines pour une meilleure traçabilité, en particulier celle des panneaux photovoltaïques provenant de Chine, afin d’écarter le risque de recours au travail force des Ouighours. En matière d’impact sur la biodiversité, la Plateforme Verte considère que sa prise en compte doit se faire à un niveau corporate, et plus seulement au niveau projet à travers le cadre règlementaire. Un parcours composé de plusieurs ateliers a été proposé aux membres afin d’expliquer toute la démarche pour positionner son approche, créer une stratégie biodiversité adaptée à son entreprise et emmener toute sa direction. Cela leur permettra également de répondre aux exigences de la CSRD en matière de reporting.

Encadré

Une base commune pour les entreprises de la Plateforme Verte

A travers ce projet unique mène avec 8 entreprises membres de la Plateforme Verte, nous avons pu aboutir a un socle d’enjeux communs aux entreprises de la filière qui se dote aussi, avec cet exercice, d’éléments de comparabilité pour confronter sa double matérialité et ses propres enjeux matériels a ceux de son secteur. La liste des 7 enjeux incontournables pour les énergies renouvelables pourra ainsi servir de base aux entreprises soumises à la CSRD, qui devront nécessairement effectuer un travail d’adaptation de cette liste à leur contexte et modèles propres. Certaines d’entre elles ont déjà initié ce travail, comme Akuo, Amarenco, Greenyellow et Tenergie.