GoodWe renforce sa position dans le stockage C&I avec un nouvel onduleur hybride haute performance

L’ET40/50kW offre une sauvegarde personnalisable, un fonctionnement parallèle flexible et une efficacité énergétique optimisée. Présentation !

GoodWe a élargi sa gamme éprouvée d’onduleurs hybrides triphasés de la série ET avec le lancement de deux nouveaux modèles avec une puissance accrue : l’ET 40kW et l’ET 50kW. Conçus spécifiquement pour les applications commerciales et industrielles (C&I), ces onduleurs offrent des options de sauvegarde personnalisables, un fonctionnement intelligent et une densité de puissance élevée, assurant des performances fiables en modes connecté et hors réseau. Une solution solaire avec stockage intégrant l’ET50kW et une armoire de batteries commerciales à venir sera bientôt disponible pour les entreprises recherchant un système de stockage d’énergie tout-en-un axé sur la flexibilité et l’évolutivité.

« Demande croissante des chefs d’entreprise pour des solutions de stockage »

“Ces nouvelles additions répondent à la demande croissante des chefs d’entreprise pour des solutions de stockage d’énergie polyvalentes et s’annoncent comme une innovation majeure sur le marché. Que l’accent soit mis sur l’optimisation de l’autoconsommation, le fonctionnement intelligent du système ou l’augmentation de la capacité, ces solutions offrent flexibilité et fiabilité,” a déclaré Ron Shen, Vice-président de GoodWe. Les caractéristiques clés des modèles précédents de la série ET, telles que l’optimisation de l’autoconsommation, le lissage des pics et les réglages d’utilisation en fonction du temps (TOU), continuent de faire de l’ET40/50kW un choix fiable pour les environnements commerciaux. Un aspect réfléchi du design des onduleurs ET40/50kW est la fonction de sauvegarde personnalisable. Les clients peuvent ajouter un boîtier de commutation statique (STS), offrant la flexibilité d’éviter des coûts supplémentaires si la fonction de sauvegarde n’est pas nécessaire. Avec le boîtier STS, l’onduleur passe en mode sauvegarde de niveau UPS en cas de coupure de courant, garantissant une alimentation fiable tout en permettant le raccordement parallèle des charges critiques, en mode connecté et hors réseau. Le système est également compatible avec des générateurs, tandis que la fonction de contact sec intégrée à l’onduleur permet une activation flexible des charges.

Une efficacité maximale de 98,1 %.

La gamme d’onduleurs est compatible avec les modules de 180 mm et 210 mm et offre une efficacité maximale de 98,1 %. Elle permet une surdimension de l’entrée CC de 150 %, optimisant le rendement énergétique même sous une faible radiation solaire. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la surcharge en CA et un contournement de 200A, permettent au système de prendre en charge plus d’appareils et assurent des performances stables en cas de coupure. Pour une fiabilité accrue, les onduleurs incluent une protection contre les surtensions de type II en CC et une protection IP66 pour une utilisation en extérieur. Des options de sécurité, comme un interrupteur de défaut d’arc (AFCI) et une fonction d’arrêt rapide (RSD), sont également disponibles. Pour répondre à des besoins énergétiques plus importants, l’ET50kW prend en charge les connexions parallèles pour l’extension du système, permettant la connexion de jusqu’à quatre onduleurs via Ezlink de GoodWe pour une puissance combinée de 200kW. Avec la solution de communication SEC3000C à venir, il sera possible de connecter jusqu’à 10 onduleurs pour des systèmes encore plus grands. Pour une solution de stockage d’énergie intégrée, l’ET40/50kW est compatible avec l’armoire de batteries commerciales à venir de GoodWe, formant un système tout-en-un. Le système peut être étendu à des capacités en MWh et est équipé de fonctionnalités telles que la gestion intelligente de la température et la suppression des incendies, le rendant adaptable à divers scénarios C&I.