Le projet industriel solaire BÃ©lÃ©nos avance Ã  grands pas

Depuis le mois de juillet et l’annonce de leur rapprochement pour créer un leader du solaire tricolore, les deux fabricants de panneaux photovoltaïques, Systovi et Voltec Solar poursuivent leurs efforts. Pipeline de l’innovation, business plan et rencontres avec les acteurs de la filière, les deux industriels continuent de poser les briques de ce projet ambitieux, baptisé Bélénos en référence au Dieu du soleil gaulois.

En juillet dernier, les entreprises Systovi (groupe CETIH, Pays de la Loire) et Voltec Solar (groupe STRUB, Grand Est) annonçaient engager leur rapprochement dans le paysage du solaire tricolore. Le projet, baptisé

Bélénos, ambitionne d’atteindre une capacité de production d’électricité de 1GW par an.

La rencontre de deux industriels

Et les quelques mois écoulés ont porté leurs fruits : plusieurs étapes clé viennent en effet d’être franchies. Les équipes industrielles multiplient les échanges depuis le début de l’été pour partager leurs pratiques industrielles et co-construire un pipeline de l’innovation aujourd’hui quasi-finalisé. « Nos équipes se parlent régulièrement. Tandis que Systovi est très bien implanté sur le résidentiel avec des services de pointe pour l’autoconsommation comme STOCK-O et SMART-R, Voltec Solar, avec ses panneaux éco-conçus, est très présent sur le marché des grandes centrales au sol et des ombrières. Il nous semble donc important de partager et de mutualiser nos expertises. Mais au-delà de segments de marché complémentaires, c’est l’envie

forte et constante d’innover qui nous rapproche et nous anime » confie Pierre Cantrelle, Directeur général de Voltec Solar. Par ailleurs, les actionnaires de chaque ETI ont également pris le temps de se rencontrer lors d’une journée de travail fin septembre. « Aujourd’hui le business plan est quasiment finalisé. La prochaine étape sera donc la recherche de subventions et de soutiens financiers. Notre projet étant ancré dans les territoires, nous allons également solliciter des financements publics. » détaille François Guérin, Directeur général du groupe CETIH.

Bouillonnement au sein de toute la filière photovoltaïque française

Au-delà du simple rapprochement entre deux industriels aux expertises complémentaires, le projet Bélénos ambitionne de faire renaître la filière industrielle française du photovoltaïque. C’est pourquoi ces dernières semaines, les porteurs de projet ont provoqué de nombreuses rencontres. Dans un souci d’unité et de renforcement, des échanges ont été menés avec les autres acteurs de la filière – fabricants de panneaux, équipementiers, laboratoires de recherche français, etc. En parallèle, des rencontres ont eu lieu avec les institutions publiques, les élus et les représentants de la profession. Dans une posture constructive, ils ont échangé sur les évolutions réglementaires et législatives à mettre en place – notamment le critère carbone et la place du contenu local dans l’obtention de financement -, ceci afin de garantir la survie du secteur et donc de milliers d’emplois en France. A ce titre, les dirigeants des entreprises Systovi et Voltec Solar ont co-signé en octobre une tribune détaillant six propositions concrètes allant dans ce sens. « Il est vital que des décisions soient prises rapidement et que la législation actuelle évolue d’ici la fin d’année 2020 afin de redonner une vraie place à l’industrie solaire française, dans un marché sous domination chinoise quasi monopolistique. Bélénos, c’est la rencontre de deux industriels qui au-delà de leur métier partagent une vision commune : celle d’une filière solaire française forte au service de la transition énergétique, de l’indépendance énergétique et du dynamisme des territoires », commentent d’une seule voix Pierre Cantrelle, Directeur général de Voltec Solar et François Guérin, Directeur général du groupe CETIH auquel appartient Systovi.

Encadré

Présentation des acteurs Systovi et Voltec Solar

Depuis plus de 10 ans, Systovi, intégrée au groupe CETIH (210 millions d’€ de CA) s’investit pour offrir aux particuliers et professionnels, une maison ou un cadre de travail qui prend soin d’eux et de l’environnement, grâce à des solutions énergétiques uniques. Systovi développe et fabrique des systèmes permettant à chacun de produire localement une énergie verte, et de la consommer sur place selon ses besoins. Guidée par son objectif de l’autonomie énergétique pour tous, Systovi s’est rapidement différenciée de la concurrence en développant ses propres solutions solaires : invention en 2011 de la technologie aérovoltaïque ou encore en 2016 de la batterie solaire aérothermique et de sa propre application domotique SMART-R et d’une nouvelle solution de stockage de l’énergie par l’eau STOCK-O.

Née en 2009 de la volonté de diversification de son entreprise sœur Alsapan (236 millions € de CA en 2018) et également 100% familiale (Groupe STRUB) Voltec Solar est un concepteur et fabricant français de modules photovoltaïques avec une capacité industrielle de 200 MWc par an dans son usine située en Alsace. La société compte aujourd’hui 120 collaborateurs, et a réalisé un CA de 30 millions € en 2019 avec un objectif de 50 millions € pour

2020. Voltec Solar se positionne sur le marché français grâce au dynamisme généré par les appels d’offre de la CRE et grâce à sa stratégie

d’écoconception lui permettant de fabriquer des modules solaires avec un impact environnemental parmi les plus faible du marché.