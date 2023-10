Toulouse : le pÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI, recrute un(e) chargÃ©(e) de projets innovation et financement

Le Pôle de compétitivité DERBI, structure regroupant entreprises, laboratoires et collectivités sur le thème de la transition énergétique en Occitanie, recherche un(e) chargé(e) de mission « innovation » pour développer son antenne Toulousaine. Le postulant aura à s’impliquer dans le développement économique des acteurs de la transition énergétique en région. Accompagner les entreprises et les laboratoires dans leur stratégie d’innovation et accélérer leur accès au financement et à la commercialisation de leur projet de nouveaux produits et services. Participer à l’animation de la filière au sein d’un collectif engagé.

Le(a) chargé(e) de projet a pour mission d’accompagne et de conseiller les entreprises des filières de la transition énergétique dans leur stratégie d’innovation et la recherche des financements associés (BPI France, ADEME, France 2030, dispositifs régionaux, Horizon Europe, etc.). Il(elle) participe également activement au développement du réseau d’adhérents du Pôle (200 à ce jour) sur son territoire d’action (Ouest Occitanie : départements 31-32-46-65-81-82). Sa performance sera mesurée par des indicateurs liés à la fidélisation et à l’extension de son portefeuille d’adhérents sur son territoire, au nombre de projets financés et vente de prestations de service.

Encadré

Quel profil ?

Bac+5, idéalement ingénieur EnR + Master en gestion/financement d’entreprise ou management de l’innovation

Bonne maîtrise des financements publics et privés de l’innovation, des plans de relance, et des financements européens

Une connaissance des technologies et des marchés des filières des réseaux d’énergie intelligents, du stockage d’énergie, de la filière solaire et gaz renouvelables constituent une compétence clef.

Forte capacité d’écoute, sens du contact, communication écrite et orale de qualité

Bonne capacité de synthèse et de qualification multicritères des projets

Autonomie (pas d’encadrement local), polyvalence, rigueur, disponibilité, flexibilité

Maîtrise des outils bureautiques (CRM, EXCEL, PWP, WINDOWS, …) indispensable

Anglais indispensable, Espagnol souhaité

Permis de conduire B obligatoire

4 ans minimum d’expérience de la fonction indispensables – Poste non ouvert aux débutants

Merci d’adresser votre candidature sous Réf CPTLS 23 à isabelle.guichard@pole-derbi.com