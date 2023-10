Save the date! 12 dÃ©cembre 2023 Â« Energie solaire, urgence climatique et engagement collectif Â» en dÃ©bat au CollÃ¨ge de France

50 ans après le congrès international qui s’est tenu à Paris sous l’égide de l’UNESCO, intitulé « Le soleil au service de l’Homme », plusieurs organismes dont le CNRS, l’ADEME, l’IPVF, l’AFD ainsi que l’association citoyenne Energie Partagée, se sont réunis pour organiser le mardi 12 décembre prochain au Collège de France, une journée anniversaire sur le thème « Energie solaire, urgence climatique et Engagement collectif ». Elle permettra de mesurer les progrès accomplis et de montrer comment l’énergie solaire peut aujourd’hui jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le changement climatique.

Le congrès de 1973 jetait les fondations d’un développement du photovoltaïque terrestre, inimaginable à l’époque, compte-tenu de son coût prohibitif et de son développement marginal en dehors du domaine spatial et des sites isolés. Les thématiques proposées, il y a 50 ans, sont plus que jamais d’actualité : - Le soleil et la vie - Le soleil et l’énergie - Le soleil et l’habitat. Elles ont été déclinées en plusieurs symposiums spécialisés dont certains visionnaires, comme celui sur les applications terrestres de la conversion photovoltaïque. Cette technologie, embryonnaire à l’époque, constitue aujourd’hui l’un des piliers de la transition énergétique aux côtés de l’éolien et des autres énergies renouvelables.

Aujourd’hui, 50 ans plus tard, l’énergie solaire, abondamment disponible partout dans le monde et à l’origine de pratiquement toutes les énergies renouvelables, constitue une composante essentielle des transitions énergétiques au Nord comme au Sud. La journée abordera les aspects historique, scientifique, industriel, économique et territorial, le développement des associations citoyennes pour la transition énergétique et l’accès à l’énergie dans le monde.

“Nous lançons un appel à contributions, en particulier de témoignages personnels ou collectifs, d’expériences ou de travaux scientifiques qui pourront être introduits dans le cadre de la journée sous forme de vidéos préenregistrées, de posters ou d’interventions orales dans les présentations ou les débats. Ces contributions seront réunies sous forme d’actes publiés à l’issue de la journée” précise Daniel Lincot, Coordinateur, Directeur de recherche émérite au CNRS à l’IPVF, Professeur invité 2021-2022 au Collège de France et Co-organisateur du 40ème anniversaire en 2013.

La journée est ouverte à la participation sur inscriptions en présentiel ou en distanciel. Compte-tenu du nombre de places limité à environ 150 dans l’amphithéâtre, les inscriptions en présentiel se feront dans la mesure des places disponibles. Une retransmission directe par internet est à l’étude.

Encadré

Calendrier prévisionnel

Propositions de témoignages et contributions : 30 octobre

Programme définitif : 7 novembre 2023

Réception des témoignages vidéo et contributions : 15 novembre 2023

Jour J : 12 décembre 2023

Mise en forme et publication des actes « SoleilHumanité 2023 » : Mars 2024

www.ipvf.fr/fr/soleil-unesco-1973-2013/